Една от трите най-големите металургични компании в Русия, "Северстал", през първото тримесечие на 2026 г. отчете спад на приходите и EBITDA спрямо същия период на миналата година, до най-ниските нива от последните години, пише "Комерсант".

Потреблението и цените в Русия продължават да намаляват, а силната рубла възпрепятства способността на компанията да се възползва от донякъде подобрените условия на световния пазар. Представители на индустрията смятат, че потреблението на метала би могло да бъде подкрепено от по-строги изисквания за локализация на оборудването.

Основните финансови показатели на "Северстал" за първото тримесечие на 2026 г. паднаха до най-ниските си нива от няколко години, с изключение на 2022 г., когато компанията не разкри данни от финансовите си отчети.

По-конкретно, приходите за януари-март 2026 г. са спаднали с 19% на годишна база до 145,3 милиарда рубли, което може да е най-лошият тримесечен резултат от 2021 г. в щатски долари. EBITDA се е понижила с 54% до 17,9 милиарда рубли, което е най-ниското ниво от второто тримесечие на 2016 г. насам.

Нетната печалба на металургичния гигант за второто тримесечие се е "стопила" до символичните 57 милиона рубли (около 780 хил. долара), от над 21 млрд. рубли за същия период на предходната година. А през четвъртото тримесечие на 2025 г. обаче, "Северстал" дори отчете нетна загуба от 17,74 милиарда рубли.

"Северстал" обяснява спада в приходите си, основно със спада в средните цени на продукцията си, както и с увеличение на дела на полуготовите продукти. Общите продажби на метални изделия на компанията във физическо изражение за периода са намалели с 1% на годишна база, до 2,63 милиона тона.

Така продажбите на продукти с висока добавена стойност са намалели с 14% до 1,18 милиона тона, главно поради по-ниското търсене на тръби с голям диаметър и спирането на част от производствените мощности на компанията за ремонт.

Главният изпълнителен директор на "Северстал" Александър Шевелев отбеляза, цитиран от "Комерсант", че през първите три месеца на 2026 г., потреблението на стомана в Русия е спаднало с 15% на годишна база, а средната цена на горещовалцуваните листове в Русия се е понижила със 7%.