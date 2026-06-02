Администрацията на президента Доналд Тръмп коригира част от митата върху вноса на стомана, алуминий и мед. Така се намаляват ставките за определени индустриални и селскостопански машини и се въвежда допълнителни стимули за компании, които използват произведени в САЩ метали. Решението е част от по-широката стратегия на Вашингтон за насочване на инвестиции към американското производство. И се случва паралелно с подготовката на нови търговски ограничения срещу Бразилия.

Промените са заложени в президентска прокламация, подписана в понеделник, и ще влязат в сила на 8 юни. Според Белия дом те са насочени към укрепване на американската индустриална база, насърчаване на инвестициите в производството, строителството и земеделието и ограничаване на зависимостта от вносни стратегически метали.

Най-съществената промяна предвижда по-благоприятен режим за компании, които използват американска стомана и алуминий. Капиталово оборудване, съдържащо поне 85% произведени и преработени в САЩ метали по тегло, ще може да се облага с мито от 10%. Така администрацията се опитва да насърчи производителите да изграждат веригите си за доставки около местни суровини и компоненти.

Паралелно с това митата за определени категории индустриално и селскостопанско оборудване се намаляват от 25% на 15%. Облекчението обхваща машини като комбайни, булдозери и мотокари, както и други видове техника, попадаща в обхвата на тарифния режим за металите.

Мерките ще останат в сила до края на 2027 г. Според Белия дом именно този времеви хоризонт трябва да стимулира компаниите да ускорят инвестиционните си решения и разширяването на производствения капацитет в САЩ.

Възраждане на американската индустрия

От администрацията представят решението като продължение на политиката за възраждане на американската индустрия чрез тарифите по Section 232. Според Белия дом тази политика е допринесла за нови инвестиции в стоманодобива, производството на алуминий и мед, както и за изграждането на допълнителни производствени мощности в страната. Реалният ефект на митата върху конкурентоспособността и инфлацията обаче остава предмет на дебат сред икономисти и представители на бизнеса.

Решението идва в момент, когато Вашингтон продължава да използва митата не само като инструмент за защита на вътрешното производство, но и като средство за търговски натиск. Почти едновременно с обявените облекчения Службата на търговския представител на САЩ предложи налагането на 25-процентни мита върху бразилски стоки по реда на Section 301.

Американските власти твърдят, че редица политики на Бразилия създават пречки пред американската търговия. Сред посочените проблеми са достъпът до пазара на етанол, защитата на интелектуалната собственост, мерките срещу корупцията и незаконното обезлесяване.

Предложението предстои да бъде обсъдено на публично изслушване през юли.