Президентът на САЩ Доналд Тръмп е извършвал по 40 трансакции с акции на ден през първите три месеца на 2026 г., според последните му декларации пред Службата за правителствена етика, цитирани от консервативното американско списание Washington Examiner.

Държавният глава е направил покупки за поне 1 милион долара в няколко десетки компании, включително държавни изпълнители, компании, на които е предоставил регулаторни облекчения, и компании, засегнати от неговите непостоянни и променливи мита.

Например, Тръмп е закупил акции на Nvidia за поне 1 милион долара на 10 февруари - денят, в който вицепрезидентът Джей Ди Ванс, по време на среща с министър-председателя на Армения и ръководители на Nvidia, обяви мащабен проект за изкуствен интелект в страната.

Firebird, инфраструктурната компания, участваща в сделката, обясни в прессъобщение, че Nvidia "осигурява американски експортни лицензи и регулаторни одобрения за продажбата и доставката на допълнителни 41 000 графични процесора (GPU) Nvidia GB300 за Армения".

Тръмп също така е инвестирал поне 1 милион долара в Boeing през февруари. Миналия уикенд Тръмп се завърна заедно с представители на самолетостроителя от дипломатическа и търговска мисия в Китай, като обяви, че страната ще закупи поне 200 самолета за своите държавни авиолинии.

"Така Тръмп изразходва американски дипломатически капитал, за да помогне на компания, в която наскоро е инвестирал поне 1 милион долара. Дори ако Тръмп не е направил големи отстъпки, за да осигури това споразумение с Китай, и дори ако тази продажба е нетно положителна за Съединените щати, все пак е налице конфликт на интереси, когато президентът прокарва търговски сделки, които го обогатяват лично", отбелязва изданието.