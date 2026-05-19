ЕС разработва планове, които биха могли да принудят европейските компании да купуват критични компоненти от поне три различни доставчика. По този начин Брюксел прави опит да намали зависимостта на блока от Китай, предават световните медии, цитирайки статия във FT.

Новите правила биха засегнали бизнеса в няколко ключови сектора като химикалите и промишлените машини, които се оплакаха от рязко увеличение на евтиния китайски внос, според двама служители на ЕС, запознати с въпроса. Предложенията идват в отговор на ограниченията на Пекин върху износа на ключови технологии.

Новият закон ще определи тавани, които се очаква да бъдат около 30 до 40 процента, за това, което може да се закупи от един доставчик. Останалите компоненти ще трябва да бъдат доставени от поне трима различни доставчици, не всички от една и съща държава.

Търговският комисар на ЕС Марош Шефчович иска да се справи с търговския дефицит на блока от 1 милиард евро на ден и да изолира компаниите от "оръжаването на търговията" от страна на Китай, по информация служители. Някои европейски производствени линии за автомобили бяха спрени миналата година, след като Пекин наложи контрол върху износа на редкоземни магнити и други компоненти.

Шефчович планира набор от наказателни тарифи върху китайски химикали и машини, за да спре драматичния скок, който хвърли европейските производители в затруднено положение, според официалните лица.

"В много области постепенно ставаме зависими от износа от Китай. Зависимостите имат цена и затова трябва да удвоим усилията си [за диверсификация", коментира висш служител на Европейската комисия.

Официалният представител заяви, че огромните инвестиции на Китай в производството, с високи субсидии, отчетени от МВФ, представляват непосредствена заплаха за индустриалната база на ЕС. Китайското правителство заяви, че мащабът на неговата индустриална политика е преувеличен. ЕС "преследва протекционизъм под прикритието на "лоялна конкуренция", каза то.

Официални лица на ЕС предупреждават, че плановете са в ранен етап, но ще бъдат представени на заседание на Комисията, посветено на Китай, на 29 май. Ако комисарите се съгласят, подробно предложение може да бъде одобрено от лидерите на ЕС на среща на върха в края на юни.

Втори служител посочва, че това няма да обхване само Китай, тъй като някои суровини или химически материали идват предимно от няколко страни, като например хелий от САЩ и Катар и кобалт от Демократична република Конго и Индонезия.

Олоф Гил, говорител на Комисията по търговските въпроси, потвърди, че ще има дебат на 29 май, но отказа да коментира вътрешните дискусии. Той добави, че "такива дебати не включват приемането на официални предложения".

Брюксел ще се опита да използва мрежата си от споразумения за свободна търговия с повече от 70 страни, за да изгради инвестиционни и вериги за доставки с производителите. Миналата година ЕС предложи увеличаване на тарифите за стомана до 50% и намаляване на ниските тарифни квоти наполовина, за да защити индустрия, която се е свила до най-малкия си размер в историята.

Може обаче да се раздадат повече квоти за стомана на доверени партньори и да намалят тези за други непропорционално, като по този начин максимизират въздействието върху Китай.

Традиционните антидъмпингови и антисубсидийни инструменти отнемат твърде много време - до две години - защото изискват изчерпателни разследвания съгласно правилата на Световната търговска организация. Митата могат да съответстват само на нивото на вредите, причинени от вноса, а китайските компании могат да ги абсорбират и все пак да продават с печалба, предвид по-ниските си оперативни разходи.

Екипите за търговска защита на Комисията също бяха подложени на натиск от огромния брой оплаквания. FT съобщи, че тези от химическия сектор са на рекордно високи нива, като един лидер в индустрията заяви, че индустрията е "на ръба на пречупването".

"Няма да имаме нито времето, нито човешките ресурси", за да ги разследваме всички. Днес, след две години, можете да загубите цялата индустрия", коментират експерти.

Защитните мерки се активират при внезапен скок на вноса и траят пет години, за да дадат на индустрията време за подобряване на конкурентоспособността. Първият служител заяви, че мерките за стоманата са предизвикали огромна негативна реакция от страните износителки.