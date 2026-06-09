В продължение на години държавите от Централна Европа разчитаха на ограничен брой източници на природен газ. Затова не е изненадващо, че румънският проект Neptun Deep в Черно море се разглежда като една от най-важните енергийни инвестиции в Европейския съюз. С приблизително 100 милиарда кубически метра запаси находището има потенциала да промени газовия баланс в региона и да даде на страни като Унгария, Словакия, Австрия и Германия нов източник на доставки.

Големият въпрос обаче не е колко газ има под водите на Черно море, а колко от него реално ще достигне до съседните държави.

Защо Европа гледа към Neptun Deep

Проектът, разработван от Romgaz и OMV Petrom, трябва да започне добив през 2027 г. Ако плановете бъдат изпълнени, Румъния може да удвои производството си на природен газ и да затвърди позицията си на най-големия производител на синьо гориво в Европейския съюз.

Именно затова интересът към бъдещите количества е толкова голям. Както Money.bg писа, Унгария вече води разговори за доставки от находището, разглеждайки румънския газ като една от малкото реалистични алтернативи на руските доставки след 2027 г. Интерес проявяват и други държави от региона, които продължават да търсят начини да намалят зависимостта си от руския газ.

Предимството на Neptun Deep е очевидно. За разлика от втечнения природен газ, който изисква терминали, танкери и сложна логистика, румънският газ може да бъде транспортиран по съществуващата регионална инфраструктура. Освен това доставките няма да бъдат пряко обвързани с колебанията на глобалния LNG пазар.

Нова енергийна ос

Точно поради тази причина проектът често се представя като потенциално начало на нова енергийна ера за Централна Европа. След енергийната криза от 2022 г. много държави в Европа успяха значително да намалят потреблението на руски газ, но в централната част на континента зависимостта от тръбопроводните доставки остава съществена.

За страни като Унгария и Словакия Neptun Deep е един от малкото нови регионални източници, които могат да осигурят физически близки доставки без необходимост от нови терминали или скъпа логистика. Именно затова анализаторите виждат в проекта потенциал за пренареждане на енергийните потоци в региона.

Вътрешното потребление на Румъния

Еуфорията около Neptun Deep обаче може да се окаже преждевременна.

Причината е, че Румъния също има амбициозни планове за увеличаване на собственото си потребление на природен газ. Страната инвестира в нови газови електроцентрали, разширява газоразпределителната си мрежа и разглежда природния газ като ключово преходно гориво в процеса на модернизация на енергетиката.

Само новите мощности в Раднот и Минтия ще добавят над 2100 MW инсталиран капацитет и според изчисленията ще потребяват повече от 3 милиарда кубически метра природен газ годишно. В плановете са включени и допълнителни газови проекти в Олтения, докато броят на домакинствата, свързани към газоразпределителната мрежа, продължава да нараства.

Това означава, че значителна част от бъдещия добив може да остане на румънския пазар. Според някои експертни оценки дори целият допълнителен ресурс от Neptun Deep би могъл да бъде погълнат от вътрешното търсене през следващите години.

Подобен сценарий би охладил очакванията на държавите, които виждат в черноморското находище възможност за бърза и мащабна диверсификация на доставките. Още повече че добивът започва едва през 2027 г., а част от необходимата инфраструктура тепърва трябва да бъде завършена.

Така Турски поток продължава да работи, дългосрочните договори на част от държавите с "Газпром" остават в сила, а руският газ все още заема важно място в енергийния микс на редица страни от региона.

Не енергийно спасение, а повече избор

Всичко изброено далеч не означава, че проектът няма стратегическо значение. Напротив - Neptun Deep вероятно ще засили ролята на Румъния в европейската енергийна политика и ще даде на региона още един важен източник на природен газ.

Но ако някой очаква черноморското находище само по себе си да сложи край на зависимостта на Централна Европа от руския газ, вероятно ще остане разочарован, категорични са експерти.

Защото в енергетиката новите източници рядко заменят старите изцяло. По-често те просто дават повече избор, каквато по всяка вероятност ще е съдбата и на Neptun Deep.