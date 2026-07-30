Конфликтът между САЩ и Иран в Близкия изток е изстрелял печалбите на Shell до близо 10 милиарда долара за тримесечие, предавай CNBC. По-високите цени на суровините и силната търговия с втечнен природен газ удвоиха финансовия резултат на компанията спрямо миналата година и са донесли над 40% ръст спрямо първото тримесечие.

Печалбата от 9,84 милиарда долара за периода април-юни е най-високият им тримесечен резултат от 2022 г. насам. Успешният отчет позволи на Shell да обяви нова програма за обратно изкупуване на акции за над 4 милиарда долара.

Надминати очаквания

Постигнатият резултат е надминал дори най-оптимистичните очаквания.

Според данни на CNBC финансовият отчет е надхвърлил както вътрешния консенсус на компанията от 8,92 милиарда долара, така и прогнозите на LSEG за 8,79 милиарда долара.

Зад силните резултати стоят по-високите котировки на горивата. Изчисления на The Globe and Mail показват, че продажната цена на петрола е нараснала от 72 на 89 долара за барел в рамките на едно тримесечие. При природния газ също се отчита осезаем скок - от 6,9 на 8,3 долара за хиляда кубически фута.

Силно представяне отчита и химическото направление на концерна, което постигна най-добрата си коригирана печалба от третото тримесечие на 2021 г. насам. Основен тласък за дивизията е дал скокът в индикативните маржове за химически продукти на световно ниво, които достигнаха 270 долара на тон.

Все по-малко газ

Печалбите идват въпреки по-ниските обеми на производство на втечнен газ.

Компанията отчете 30% спад в производството на интегрирания си газов отдел на годишна база, тъй като нейният ключов завод Pearl GTL в Катар спря работа през март след ракетни удари.

Така интегрираното производство на газ за Shell е паднало до 631 000 барела нефтен еквивалент на ден, което спад спрямо отчитаните през първото тримесечие почти 910 000 барела.

Инвестиции и акции

Финансовият комфорт позволи на компанията да възобнови възнагражденията за инвеститорите. Shell стартира нова програма за обратно изкупуване на акции на стойност 3 милиарда долара.

Към тях се добавят и още 1,2 милиарда долара, прехвърлени от предишна програма, която бе временно спряна заради сделката по придобиването на ARC Resources за 13,6 милиарда долара, за която Money.bg писа.

Сделката вече получи зелена светлина от акционерите в средата на юли и се очаква да бъде приключена през третото тримесечие на тази година.