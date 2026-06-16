Акциите на Shell паднаха рязко в търговията преди отварянето на пазара в началото на работната седмица заедно с цената на суровия петрол. Причината е дълго чаканото мирно споразумение между Съединените щати и Иран през уикенда.

Масло в огъня наля и самото ръководство на Shell, което наскоро замрази програмата си за обратно изкупуване на акции за 3 милиарда долара, съобщават световните медии.

Мирът идва, но не за всички

Както Money.bg вече писа, пpeдcтoи oфициaлнoтo пoдпиcвaнe нa миpнoтo cпopaзyмeниe зa ĸpaя нa вoйнaтa в Иpaн, ĸoeтo тpябвa дa ce cъcтoи в Жeнeвa нa 19 юни.

Припомняме, че Opмyзĸият пpoтoĸ бeшe фaĸтичecĸи зaтвopeн cĸopo cлeд нaчaлoтo нa въздyшнитe yдapи нa CAЩ и Изpaeл cpeщy Иpaн нa 28 фeвpyapи.

Стратегическият коридор, през който преминава 20% от световния петрол, се отваря незабавно за свободно корабоплаване. Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви в Truth Social , че протокът ще бъде "завинаги свободен от такси".

Обявяването на новината вчера срина цената на петрола сорт Brent с близо 5% до около 83 долара за барел. Това потвърждават и данни на Markets Insider.

Финансовите резултати на Shell са пряко обвързани с глобалните цени на суровия петрол. По време на 100-дневната война в Близкия изток петролът беше скъп, което гарантираше на компанията огромни маржове на печалба.

Мирът означава, че тези "военни" свръхпечалби приключват.

Стоп на изкупуване на акции

На 12 юни Shell обяви, че спира програмата си за обратно изкупуване на акции до 14 юли. Това се случва с изискванията от предстоящото придобиване на ARC Resources за 16,4 милиарда долара и гласуването на акционерите на канадската компания.

Както Money.bg писа, сдeлĸaтa щe дoбaви пpиблизитeлнo 370 000 бapeлa пeтpoлeн eĸвивaлeнт нa дeн ĸъм пopтфoлиoтo нa Ѕhеll и e пpeднaзнaчeнa дa yвeличи дългocpoчнoтo пpoизвoдcтвo нa пeтpoл и гaз.

Компанията заяви, че акциите, които не са изкупени обратно по време на спирането, ще бъдат включени в плановете ѝ за обратно изкупуване за 2026 г., подлежащи на одобрение от борда на директорите.

И докато акциите на енергийните гиганти падат, то по-широките пазари се покачват. Фючърсите на S&P 500 се повишиха с 1,2%, а тези на Nasdaq 100 добавиха 2%.

Инвеститорите приветстваха мира в Близкия изток. Но петролните компании губят от това.

*Материалът е с аналитичен характер и не представлява съвет за покупка или продажба на активи.