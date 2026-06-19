Акциите на SpaceX претърпяха втори пореден ден на сериозни загуби в четвъртък, губейки в даден момент до 10% от стойността си, преди да възстановят част от спада. Книжата се понижиха до малко под 185 долара на акция - ниво, близко до средновзетата цена от 181,71 долара, изчислена по обем на търговия за петте дни след IPO-то (т.нар. VWAP).

Това означава, че средният инвеститор, закупил акции след дебюта на борсата, практически е изтрил печалбата си.

Корекцията идва след като само в рамките на дни SpaceX стана едно от най-обсъжданите имена на Уолстрийт. Компанията излезе на борсата миналия петък при емисионна цена от 135 долара на акция. Книжата отвориха при 150 долара и скочиха с над 19% в първия ден на търговия. До вторник цената достигна вътрешнодневен връх над 225 долара, а пазарната капитализация на компанията се доближи до 3 трилиона долара.

Оттам насам обаче акциите са паднали с около 20%, върнали се на нивата от понеделник - втория ден след IPO-то. Купувачите от открития пазар, привлечени от еуфорията около дебюта, са почти на нула.

Изключение правят тези, получили акции при самото IPO. Хиляди дребни инвеститори купиха книжа при емисионната цена от 135 долара чрез платформи като Robinhood, Fidelity и SoFi. Макар повечето да са получили само по няколко акции - в редки случаи само по една, поради голямото търсене - те все още държат печалба от текущите нива.

Данните на изследователската фирма Vanda Research показват, че SpaceX оглавява класацията на най-купуваните акции от индивидуални инвеститори три поредни сесии след дебюта. "Дребните инвеститори са купили приблизително толкова акции на SPCX за последните 3 сесии, колкото са купили NVDA, GOOGL, AMZN, MSFT, META, QQQ и SPY взети заедно", посочват от Vanda. Фирмата добавя, че SpaceX вече се търгува като акция от групата на "Великолепната седморка".

Спадът се случва в момент, когато по-широките индекси се възстановиха в четвъртък, след като предишния ден паднаха вследствие на решението на Федералния резерв - централната банка на САЩ - да остави лихвените проценти непроменени. SpaceX продължи да губи стойност въпреки ръста на пазара.

Успоредно с това Bloomberg съобщи, че от компанията се подготвят за срещи с инвеститори още следващата седмица за потенциална емисия на облигации на стойност най-малко 20 милиарда долара. Сделката би била насочена към рефинансиране на мостов кредит с падеж през 2027 г.

Корекцията поставя под въпрос дали бурният ентусиазъм около IPO-то може да издържи проверката на фундаментите. Инвеститорите вече преосмислят дали бързото поскъпване е обосновано от реалните финансови показатели на компанията.