Инвеститорите на Уолстрийт традиционно предпочитат General Motors пред Ford, но балансът може да се променя. Компанията изненада пазара, като във вторник вечерта повиши за втори път тази година прогнозата си за 2026 г., водена от продажбите на пикапи и SUV-и - най-продаваните и най-печеливши модели на американския пазар.

Акциите на Ford поскъпнаха с над 2% в сряда, след като компанията отчете тримесечни резултати, надминаващи очакванията на анализаторите въпреки спада в продажбите в САЩ и в глобалните приходи, пише MarketWatch.

Компанията залага на възстановяване на производството на пикапите от серията F през втората половина на годината, след като продажбите паднаха с 13% заради недостиг на алуминий - последица от пожари при доставчика Novelis Inc, заради които темпото на доставки ще се възстановява до септември.

Финансовият директор Шери Хаус посочи, че компанията се насочва към по-ниския край на очакваното подобрение от 2,5 до 3 млрд. долара от възстановяването на Novelis, но потвърди подобрение на оперативната печалба с 1 млрд. долара на годишна база.

Анализаторите от Citi, водени от Майкъл Уорд, повишиха рейтинга на акциите на Ford до "Купувай", посочвайки ускореното производство на пикапите, по-добрите доставки на алуминий и намаляващите разходи за материали, пише MarketWatch. По данни на FactSet 61% от анализаторите засега определят акциите на Ford като "Задръж", а само 30% препоръчват покупка - при GM делът с "Купувай" е 80%.

Том Нараян от RBC Capital Markets повиши целта си за акцията от 13 на 15 долара, отбелязвайки подобрените маржове и очакваното намаляване на загубите от електромобилите.

Ford развива и нов бизнес в сектор "Енергетика". Дъщерното дружество Ford Energy планира да стартира производство на системи за съхранение на енергия в бившия завод за батерии за електромобили в Глендейл, Кентъки, като целта е капацитет от 20 гигаватчаса до края на 2027 г. Френската енергийна група EDF вече е подписала рамково споразумение за продукция оттам.

Изпълнителният директор Джим Фарли заяви пред инвеститори, че бизнесът вече е разпродал голяма част от капацитета си за 2028 г. и разчита на устойчивост към мита, водещо американско производство и позната на пазара марка.

Анализатори на Deutsche Bank и Wolfe Research оцениха положително резултатите, но предупредиха, че компанията все още трябва да докаже изпълнението на плановете си, особено около новата платформа за електромобили и изграждането на енергийния бизнес.

Ръководството на Ford очаква и преразглеждане на търговското споразумение USMCA, което да изравни условията спрямо конкуренти, внасящи автомобили от Азия.

На дилърско ниво възстановяването вече се усеща. Дъг Норт, президент на дилърска мрежа на Ford в Уестланд, Мичиган, каза пред Detroit News, че наличностите от серията F все още се възстановяват, но търсенето на пикапи остава силно.

По думите му по-евтините модели са по-чувствителни към поскъпването, особено след като Ford спря производството на кросоувърите Edge и Escape.

От началото на годината акциите на Ford са поскъпнали с около 18%, при ръст от 11% за GM и 8% за индекса S&P 500.