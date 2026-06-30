Американският автомобилен гигант Ford призна, че се налага да върне на работа стотици освободени инженери, след като агресивният залог на компанията за автоматизиран контрол на качеството с изкуствен интелект (AI) се провали и ѝ коства милиарди долари, съобщава Independent, позовавайки се на Bloomberg.

По данни на изданието през последните три години Ford е наел обратно над 350 опитни инженери, наричани в компанията "сивите бради" заради дългогодишния си стаж. Новата им мисия - да коригират грешки на автоматизираните системи.

Новите-стари служители извършват прегледи на качеството, след като автоматизацията причини сериозни загуби, пише Independent.

Инженерите вече не са обвързани с производствения график - вместо това провеждат задължителни седмични прегледи на дизайна, за да открият и отстранят възможни проблеми още преди чертежите да стигнат до производствената линия.

"Разчитахме все повече на автоматизирани системи за контрол на качеството, без да получаваме желаните резултати", заяви главният оперативен директор на Ford Кумар Галхотра, цитиран от Bloomberg.

Вицепрезидентът на Ford по инженеринг на хардуера за превозни средства Чарлс Пуун обясни пред журналисти, че изкуственият интелект е "чудесен инструмент, но толкова добър, колкото е информацията, с която се обучава".

Затова и днес близо 300 от ветераните работят и по настройката на самите AI инструменти.

По думите му компанията не е обърнала достатъчно внимание на опита на най-знаещите си инженери, а погрешно е смятала, че въвеждането на AI и подаването на проектните изисквания автоматично ще доведе до качествен продукт.

Пуун добави, че много от ветераните на Ford са напуснали компанията, преди опитът им да бъде използван за усъвършенстване на самите алгоритми.

Резултатите дойдоха бързо. Според годишното проучване за начално качество на J.D. Power за 2026 г., Ford оглави класацията сред масовите марки за пръв път от 16 години. Моделите F-150, Mustang и Super Duty останаха на върха в сегментите си за втора поредна година, а Escape, Explorer, Expedition и Maverick попаднаха сред първите три - общо седем от десетте най-продавани модела на компанията.

Изпълнителният директор на Ford Джим Фарли заяви пред Bloomberg, че промяната подобрява финансовите резултати на компанията, тъй като разходите за гаранционно обслужване намаляват. Ford остава марката с най-много изтеглени автомобили в САЩ заради проблеми от миналото, свързани с автоматизацията, но мениджмънтът подчертава, че компанията няма да се откаже от AI - занапред технологията ще се използва успоредно с човешкия опит и контрол.

Темата с AI и замяната на служители е комплексна. Ако оставим настрана тежката социална цена на съкращенията, компаниите се сблъскват с много неочаквани проблеми. Някои - както е случая с Ford, осъзнават по трудния начин, че автоматизациите без квалифициран човешки контрол създават проблеми и предлагат неоптимални решения.

Други се налага да плащат прескъпо за системи, които би трябвало да носят икономии. Причината е, че агентните платформи, макар и с възможности понякога доближаващи се до тези на опитен служител, използват огромен изчислителен ресурс от скъпи доставчици като OpenAI и Anthropic. Така агентът може да се окаже по-скъп от човека, когото заменя. Това също понякога води до стъпка назад и връщане на съкратени или поне повторно разкриване на позиции.