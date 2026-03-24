Технологичният гигант Salesforce не е наел нито един нов инженер през цялата си финансова 2026 година. Това призна главният изпълнителен директор Марк Бениоф, като обясни, че AI агентите за програмиране са осигурили допълнителния капацитет, от който компанията е имала нужда.

Успоредно с това Salesforce е съкратила около половината от екипа си за обслужване на клиенти, а продажбите — единственият отдел, в който се е наемало, са нараснали като персонал с около 20%.

"Оставих продуктивността от агента за програмиране да ми даде допълнителния капацитет, от който се нуждаех за годината. Имаме повече търсене от всякога", каза Бениоф.

Замразяването на инженерния подбор не е изненада. Още в края на 2024 г. Бениоф обяви, че компанията спира да назначава разработчици заради 30-процентен ръст на производителността от AI инструменти и собствената платформа Agentforce.

Финансовите резултати засега потвърждават залога: Salesforce отчете рекордни приходи от 41,5 милиарда долара за финансовата 2026 г. — ръст от 10% на годишна база, с оперативен паричен поток от 15 милиарда. Agentforce надмина 800 милиона долара в годишно повтарящи се приходи, нараствайки с 169% спрямо предходната година.

Изявленията на Бениоф съвпаднаха с нарастващо безпокойство за ефекта на изкуствения интелект върху пазара на труда. В събота десетки протестиращи се събраха пред седалището на Anthropic в Сан Франциско и после се отправиха към офисите на OpenAI и xAI. "Вярваме, че изграждането на AI, способен да автоматизира AI изследванията и да се самоусъвършенства, може да е опасно за човечеството", заяви Майкъл Трази от групата Stop the AI Race.

Главният изпълнителен директор на Anthropic Дарио Амодеи предупреди отделно, че AI може да измести половината от начално-ниво белите якички в рамките на една до пет години, добавяйки: "Не е ясно накъде ще отидат тези хора и какво ще правят."

Бениоф избягва думата "съкращения" и говори за "преразпределение" — по-малко инженери и агенти за поддръжка, повече търговци, за да продават AI продукти на корпоративни клиенти. Случаят на Salesforce е може би най-конкретният досега пример за компания от Fortune 500, която замества ръста на заетостта с AI инструменти — без финансовите резултати да пострадат, поне засега.

"Ние сме последното поколение изпълнителни директори, които управляват само хора. Всеки бъдещ CEO ще управлява едновременно хора и агенти", каза Бениоф.