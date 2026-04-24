Siemens обяви плановете си да построи нова дигитална фабрика в Сибиу, което е голяма индустриална инвестиция, фокусирана върху нисковъглеродно производство, задвижвано от изкуствен интелект. Очаква се съоръжението да бъде завършено до 2028 г., след получаване на всички необходими одобрения, съобщава Romania Insider.

Строителството е планирано да започне през август 2026 г., като съоръжението ще обхваща приблизително 14 500 квадратни метра. Проектът ще бъде разработен в партньорство с WDP по силата на дългосрочен договор за наем.

Планираната инвестиция на стойност "няколко десетки милиона евро" ще подпомогне производството на нисковолтово електрическо оборудване от портфолиото на SENTRON.

Фабриката ще бъде построена от нулата в западната индустриална зона на Сибиу и ще функционира като самостоятелна бизнес единица със собствена продуктова гама и оперативно покритие, съобщават от Siemens.

Ключова характеристика на новия завод ще бъде използването на технологията Digital Twin на Siemens, която ще позволява виртуално планиране и оптимизиране на производствената среда преди началото на строителството.

Този подход ще позволи прецизна симулация на работни процеси, разположение на оборудването и производствени процеси.

"Портфолиото, предлагано в новата фабрика, ще включва гамата нисковолтови продукти SENTRON, предназначени за защита, превключване, измерване и мониторинг (като миниатюрни прекъсвачи, устройства за остатъчен ток, прекъсвачи за остатъчен ток със защита от свръхток и устройства за защита на електронни вериги), както за промишлена, така и за жилищна употреба", се казва в прессъобщението.

Фабриката е проектирана да работи с напълно интегрирани системи за автоматизация, роботика, изкуствен интелект и интернет на нещата (IoT). Производството ще бъде изключително гъвкаво, с автономно управлявани превозни средства, обработващи материали, и взаимосвързани системи, управляващи всичко - от доставката до окончателното тестване и доставка.

Устойчивостта е от основно значение за проекта, като се очаква съоръжението да работи на въглеродно неутрална основа, съобщават от компанията.

Ще бъдат внедрени енергийно ефективни процеси, включително използването на системи за естествено осветление и фотоволтаични панели на покрива. Допълнителна електроенергия ще се доставя от възобновяеми доставчици.

Очаква се новата фабрика в Сибиу да включва и специални пространства за обучение, които да помогнат на служителите да развият умения в областта на автоматизацията, анализа на данни и цифровите технологии.

През фискалната 2025 година, която приключи на 30 септември 2025 г., групата генерира приходи от 78,9 милиарда евро и нетна печалба от 10,4 милиарда евро. Към 30 септември 2025 г. компанията има приблизително 318 000 служители по целия свят.