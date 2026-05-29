Има реална опасност решителността на Илон Мъск да се превърне в голям играч в областта на изкуствения интелект да забави усилията на SpaceX да разшири лидерството си в Космоса чрез предлагане на технология за директно свързване с устройства и изграждане на орбитални центрове за данни, пише Bloomberg. Това отклоняване на инвестициите от основния космически бизнес не е опасност само за инвеститорите.

SpaceX е единствената причина САЩ да изпреварват Китай във втората космическа надпревара. Компанията ще бъде един от основните строители на Златния купол, отбранителна система в Космоса, за която през 80-те години на миналия век само се мечтаеше, а вече е технологично постижима.

Попада ли Мъск в капана на конгломератите?

След като SpaceX дългоочаквания проспект за първичното си публично предлагане миналата седмица, тази вече се забелязват признаци, че компанията попада в капана на конгломератите.

Илон Мъск не се вписа в тенденцията за раздробяване на конгломератите в даден сектор, включително на видни компании като General Electric и Honeywell International и реши да създаде донякъде тромава компания, която произвежда ракети, космически кораби, сателити, антени, модеми, а вече и компютърни чипове.

С придобиването на xAI на Мъск от SpaceX през февруари водещата космическа компания в света се обедини със стартъпа за изкуствен интелект и социалната медия Х.

Конгломератите често изтъкват ефективността на споделените изследвания или на оперативен модел, прилаган в различни дейности, докато в действителност съществува реална опасност от неправилно разпределение на ресурсите и вниманието между подразделенията.

От подадените документи от SpaceX пред Комисията за ценните книжа и борсите за продажбата на акции, която може да се случи през юни, става ясно, че Starlink на SpaceX е удвоила броя на абонатите си за широколентов интернет до 10,3 млн. души спрямо година по-рано и поддържа бурния темп на удвояване на клиентите си от 2023 г.

Connectivity, подразделението, в което се намира Starlink, отчете оперативна печалба от 4,4 млрд. долара миналата година. Този бизнес процъфтява, тъй като Мъск има огромно предимство като пионер в областта на сателитната мрежа в ниската орбита около Земята и по-ниски разходи за изстрелване в сравнение с конкурентите.

Междувременно подразделението на SpaceX за изкуствен интелект, в което се намират xAI и Х, е отчело оперативна загуба от 12,7 млрд. долара през 2025 г., докато Илон Мъск полага усилия да догони конкурентите си в областта на изкуствения интелект, а разходите се увеличават.