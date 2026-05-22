Тази седмица Илон Мъск даде стартовия удар за най-голямото IPO на фондовия пазар в света, тъй като неговата космическа компания SpaceX се стреми към оценка от 1,75 трилиона долара, съобщават светоните медии.

Първичното публично предлагане, което може да се проведе още на 12 юни, незабавно ще направи SpaceX една от най-ценните листвани компании в света, въпреки различните проблеми, за които Money.bg вече писа.

Новината идва на фона на колосалните загуби на компанията, които до момента достигат десетки милиарди долари.

Въпреки това се очаква компанията да привлече огромен интерес, тъй като инвеститорите се доверяват на изключителната амбиция на Мъск - след предишния му опит в успеха на производителя на електрически автомобили Tesla, пише This is Money.

Източник: iStock

Плановете разчитат на целта на SpaceX да достигне пазарна стойност от 1,75 трилиона долара, макар че в голяма степен това зависи от технологии, които все още не са разработени.

Амбициите на Илон Мъск варират от създаването на огромни центрове за данни с изкуствен интелект в космоса до създаването на постоянна човешка колония на Марс. Докладите сочат, че първичното публично предлагане на космическата компания ще даде тласък на доходоносни за банкерите от Уолстрийт, като Goldman Sachs е водещата институция сред многото големи инвеститори в Ню Йорк, участващи в предлагането на акции.

Официалното обявяване на дългоочакваното първично публично предлагане поставя Мъск пред конкурентите си Сам Алтман, шеф на създателя на ChatGPT OpenAI, и Дарио Амодей, който ръководи Anthropic, също водеща компания за изкуствен интелект.

Стартирала през 2002 г., SpaceX доминира на световния пазар на изстрелвания на спътници. Тя има договори на стойност десетки милиони долари с американските военни и космическата агенция NASA.

Вече стана ясно, че Илон Мъск ще запази здрав контрол над компанията си, като акционерната структура ще му остави 85% от правата на глас.