Космическата компания на Илон Мъск обяви, че ще придобие Anysphere - компанията майка на Cursor AI, в сделка за 60 милиарда долара под формата на акции.

Новината за сделката идва броени дни, след като SpaceX направи дебюта си на борсовия пазар и записа най-голямото първично публично предлагане в историята.

Но защо този AI?

Продуктът на Anysphere e първата изцяло AI-базирана среда за разработка. Компанията преживя истински растеж от създаването си през 2022 г.

Според CNBC през ноември миналата година Cursor е надхвърлил 1 милиард долара годишни печалби. Освен това AI асистентът беше класиран на 37-о място в годишния списък "Disruptor 50" на изданието за 2026 г.

Cursor AI мисли като програмист, вграден е в самото ядро, а не като другите AI програми - само като приставка или чат прозорец встрани. Той познава структурата на целия проект и прави контекст след анализ на всички файлове.

Интересно е, че може да променя множество файлове едновременно и дори да предвижва стъпки вместо човека.

Амбиции à la Мъск

По-рано тази година Мъск обедини SpaceX със своя AI проект - xAI. С привличането на Cursor трилионерът ще се опита да натисне своите конкуренти OpenAI и Anthropic, които доминират пазара с най-популярните инструменти за програмиране.

Пазарният дял на Cursor е намалял от 41% през юни 2025 г. до около 26% през май, според данни за разходите от платформата за управление на фирмерни разходи Ramp. Конкуренцията на пазара е изключително ожесточена.

Anthropic сега контролира половината от тази категория, пише CNBC.

В публикация в социалната мрежа X/Twitter от SpaceX написаха: "Очакваме с нетърпение да работим в тясно сътрудничество с екипа на Cursor, за да подобрим нашите гранични възможности за изкуствен интелект".

Екипът на Cursor в момента тренира следващото си поколение модели, впрягайки Colossus - суперкомпютъра на трилионера, който е сред най-мощните в света.