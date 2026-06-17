Космическата компания на Илон Мъск обяви, че ще придобие Anysphere - компанията майка на Cursor AI, в сделка за 60 милиарда долара под формата на акции.
Новината за сделката идва броени дни, след като SpaceX направи дебюта си на борсовия пазар и записа най-голямото първично публично предлагане в историята.
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Но защо този AI?
Продуктът на Anysphere e първата изцяло AI-базирана среда за разработка. Компанията преживя истински растеж от създаването си през 2022 г.
Според CNBC през ноември миналата година Cursor е надхвърлил 1 милиард долара годишни печалби. Освен това AI асистентът беше класиран на 37-о място в годишния списък "Disruptor 50" на изданието за 2026 г.
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Cursor AI мисли като програмист, вграден е в самото ядро, а не като другите AI програми - само като приставка или чат прозорец встрани. Той познава структурата на целия проект и прави контекст след анализ на всички файлове.
Интересно е, че може да променя множество файлове едновременно и дори да предвижва стъпки вместо човека.
Амбиции à la Мъск
По-рано тази година Мъск обедини SpaceX със своя AI проект - xAI. С привличането на Cursor трилионерът ще се опита да натисне своите конкуренти OpenAI и Anthropic, които доминират пазара с най-популярните инструменти за програмиране.
Пазарният дял на Cursor е намалял от 41% през юни 2025 г. до около 26% през май, според данни за разходите от платформата за управление на фирмерни разходи Ramp. Конкуренцията на пазара е изключително ожесточена.
Anthropic сега контролира половината от тази категория, пише CNBC.
В публикация в социалната мрежа X/Twitter от SpaceX написаха: "Очакваме с нетърпение да работим в тясно сътрудничество с екипа на Cursor, за да подобрим нашите гранични възможности за изкуствен интелект".
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Екипът на Cursor в момента тренира следващото си поколение модели, впрягайки Colossus - суперкомпютъра на трилионера, който е сред най-мощните в света.