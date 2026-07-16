Акциите на SpaceX се доближиха до цената си от първичното публично предлагане (IPO) след три поредни дни на спад - ниво, което инвеститорите следят внимателно като индикатор за здравето на новите компании на борсата.

Книжата поевтиняха с 2,2% във вторник до 136,08 долара - само долар над цената от 135 долара, на която компанията на Илон Мъск продаде акции миналия месец в най-голямото първично публично предлагане в историята, пише Bloomberg. В сряда през голяма част от деня ситуацията беше подобна.

От върха си след листването SpaceX е загубила една трета от стойността си, което се равнява на близо 850 млрд. долара пазарна капитализация.

"Ройтерс" припомня, че компанията, чиято дейност обхваща ракети, сателитен интернет и изкуствен интелект, в един момент имаше оценка, надхвърляща 2 трилиона долара.

Оттогава акциите поевтиняват - пробиха отварящата цена от 150 долара, а във вторник достигнаха дъно от 135,52 долара вътре в сесията, най-ниското ниво от началото на търговията насам.

Спадът идва седмица след включването на SpaceX в индекса Nasdaq 100 чрез ускорена процедура. Компанията се търгува при форуърдно съотношение цена/продажби над 30 пъти - едно от най-високите в индекса, близо до нивото на Palantir Technologies, а предстои и постепенно освобождаване на акции от вътрешни лица след изтичане на срока за блокиране.

"Все още не мисля, че SpaceX е намерила дъното си", коментира пред Bloomberg Кен Махони, изпълнителен директор на Mahoney Asset Management, като посочи, че предлагането на акции ще продължи да нараства през следващите месеци.

Над дузина банки, включително Morgan Stanley, JPMorgan Chase и Goldman Sachs, започнаха покритие с препоръка за покупка, а над 80% от анализаторите съветват инвестиция, като средната ценова цел от 236,25 долара е с над 70% по-висока от критичната ситуация в края на деня във вторник.

Анализ на Truist Wealth върху 30 големи технологични IPO-та за последните 15 години показва среден максимален спад от 55% през първата година от търговията.

Пред "Ройтерс" Матю Мейли от Miller Tabak предупреди, че пробив под цената на предлагането би подхранил тезата, че акциите са се качвали "на спекулации, а не на реални фундаменти". Грег Халтър от Carnegie Investment Counsel добави, че инвеститорите, търсили бърза печалба, ще останат разочаровани. От друга страна, Райън Лий от Direxion определи случващото се като нормален процес на "откриване на цената", а Габриел Шахин от Falcon Wealth Planning заяви, че временен спад под 135 долара не би променил позиционирането му.

Случаят със SpaceX се следи внимателно и заради предстоящи листвания - OpenAI и Anthropic обмислят излизане на борсата.