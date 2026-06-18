През последните дни много хора ме попитаха дали съжалявам за позицията си относно IPO-то на SpaceX. Отговорът е не. И то не просто не. Отговорът е категорично не. Още преди дебюта на компанията казах, че според мен участието в това IPO не е добра идея за повечето инвеститори. Причината никога не е била, че SpaceX е лош бизнес. Напротив.

Вероятно говорим за една от най-впечатляващите компании, създавани през последните десетилетия. Компания, която промени икономиката на космическите изстрелвания, изгради най-голямата сателитна интернет мрежа в света и днес се намира в центъра на няколко от най-важните технологични тенденции на нашето време. Причината беше много по-проста. Имаше твърде много неизвестни, а когато на пазара има твърде много неизвестни, цената се определя от емоциите значително повече, отколкото от фундаментите.

След повече от 26 години на финансовите пазари съм видял една закономерност, която никога не се променя. Когато всички говорят за потенциалната печалба, обикновено никой не говори достатъчно за риска. Днес много инвеститори гледат първите дни от търговията на SpaceX и казват: "Ето, акциите поскъпнаха. Значи е трябвало да купуваме." Това е една от най-опасните грешки в инвестирането. Нарича се оценяване на решението според резултата.

А това е фундаментално различно от оценяване на решението според вероятностите, които са съществували в момента на неговото вземане. Ако хвърлите монета и заложите всичките си спестявания на ези, а след това се падне ези, това не означава, че сте взели добро решение. Означава единствено, че сте получили добър резултат. Пазарите са пълни с инвеститори, които бъркат тези две неща.

Да, SpaceX отвори силно. Да, първите купувачи реализираха бързи печалби. Но това не променя факта, че преди IPO-то никой не знаеше как ще реагира пазарът. Със същия успех акцията можеше да отвори с 50% нагоре още в първите минути, да привлече огромна вълна от покупки от дребни инвеститори и след това да започне продължителна корекция.

Всъщност точно това е сценарият, който историята ни е показвала многократно при някои от най-очакваните публични предлагания през последните десетилетия. Инвеститорите често помнят историите за успех, но забравят колко болезнени могат да бъдат последствията от покупката на еуфория.

През май 2012 година Facebook дебютира на борсата при една от най-шумните IPO еуфории в историята на технологичния сектор. Компанията стартира с пазарна капитализация над 100 милиарда долара и беше представяна като следващия голям победител на интернет ерата. Само няколко месеца по-късно акциите бяха загубили повече от половината от стойността си. На инвеститорите им трябваха години, за да забравят този период.

Подобна история видяхме и при Coinbase през 2021 година. Компанията дебютира при оценка над 85 милиарда долара, подкрепена от безпрецедентна еуфория около криптовалутите. По-малко от година по-късно акциите бяха загубили над 80% от стойността си. Rivian за кратко струваше повече от Ford, преди да се превърне в един от символите на прекомерния оптимизъм на пазара през 2021 година.

Още по-интересното е, че когато разглеждаме подобни ситуации, почти винаги се фокусираме върху победителите и почти никога върху математиката зад процеса. Това е напълно естествено. Човешкият мозък е програмиран да помни големите успехи и да игнорира хилядите незабележими провали.

Никой не разказва истории за IPO-та, които са останали под емисионната си цена в продължение на години. Никой не пише книги за инвеститорите, които са купували на върха на еуфорията и след това са чакали пет години, за да излязат на нула. Но именно тези случаи изграждат реалната статистика на пазара.

Представете си инвеститор, който решава да участва във всяко голямо и шумно IPO. Не защото е анализирал фундаментите, а защото се надява да улови следващия голям победител. Нека приемем, че пет поредни компании се движат по следния начин след дебюта си: първата губи 30%, втората губи 25%, третата губи 40%, четвъртата печели 20%, а петата носи впечатляващите 50%. На пръв поглед изглежда, че един огромен победител компенсира всичко останало.

Реалността обаче е различна. Инвеститорът вече е загубил значителна част от капитала си в първите три позиции и ефектът от голямата печалба върху останалия капитал е много по-слаб, отколкото изглежда на хартия. Именно затова професионалните инвеститори мислят първо за разпределението на вероятностите и едва след това за потенциалната доходност.

Историята е пълна с подобни примери. През 1999 година инвеститорите вярваха, че всяка интернет компания е бъдещият Amazon. През 2021 година същото се случи с електромобилите, SPAC структурите и криптовалутите. Всеки цикъл има своя собствена история, но психологията остава една и съща. Хората започват да вярват, че този път е различно. Че правилата на оценяването вече не важат. Че компанията е толкова уникална, че традиционните показатели могат да бъдат игнорирани. В повечето случаи именно тогава рискът е най-висок, въпреки че усещането е точно обратното.

Това е и причината да не променя мнението си за SpaceX след първите дни на търговия. Не защото акцията не може да поскъпне още. Напълно възможно е след година да е с 30%, 50% или дори 100% по-високо. Възможно е също така да е с 30% по-ниско. Проблемът е, че в момента никой не знае. А когато никой не знае, инвеститорът трябва да се върне към единствения инструмент, който винаги работи - дисциплината.

Тук идва и най-голямото недоразумение около инвестирането. Много хора смятат, че добрият инвеститор е този, който познава следващата голяма акция. Реалността е, че добрият инвеститор е този, който оцелява достатъчно дълго, за да се възползва от добрите възможности, когато те се появят. Между двете има огромна разлика. Първото е свързано с прогнозиране. Второто е свързано с управление на риска.

Уорън Бъфет често е казвал, че първото правило на инвестирането е да не губиш пари, а второто е никога да не забравяш първото правило. Разбира се, никой не може да избегне загубите напълно. Но идеята е друга. Ако загубиш 50% от капитала си, след това трябва да спечелиш 100%, за да се върнеш там, откъдето си започнал. Именно тази асиметрия убива повечето инвеститори. Те преследват следващия голям удар и подценяват колко трудно е възстановяването след голяма грешка.

Нека погледнем и от друга гледна точка. Ако днес някой ми предложи избор между участие в IPO на SpaceX и покупка на компания като Adobe, General Mills или дори някои от по-сериозно наказаните качествени бизнеси от нашия Quality-at-Value скенер, бих предпочел второто. Не защото тези компании са по-вълнуващи. Те не са. Не защото ще попаднат по телевизията. Няма да попаднат. А защото при тях мога да видя по-ясно връзката между риска, оценката и потенциалната възвръщаемост.

Adobe например се търгува при пазарна капитализация около 82 милиарда долара след спад от близо 50% за последните 12 месеца. Компанията генерира над 25 милиарда долара приходи, повече от 7 милиарда долара печалба, брутен марж от близо 90% и свободен паричен поток над 9 милиарда долара.

В същото време се търгува при PEG коефициент около 0.58 (може би най-важното съотношение в инвестирането, защото сочи съотношението цена-печалба разделено на ръста на печалбата и трябва да е под 1) и анализаторите виждат потенциал за около 40% ръст. Това не означава, че Adobe задължително ще донесе по-висока доходност от SpaceX. Означава, че инвеститорът плаща значително по-ниска цена за всяка единица очакван растеж.

General Mills изглежда още по-скучна. Компанията продава зърнени закуски, храни за домашни любимци и пакетирани хранителни продукти. Няма ракети. Няма изкуствен интелект. Няма Марс. Но има P/E под 9, дивидентна доходност над 7% (при ниво на изплащане на дивидента под 60%), повече от 2 милиарда долара годишна печалба и бизнес, който продължава да функционира независимо дали инвеститорите са в еуфория или в паника. Историята показва, че понякога най-добрите инвестиции не са тези, които карат сърцето да бие по-бързо, а тези, които позволяват на капитала да расте спокойно години наред.

Точно затова не бива да се подлъгваме от резултата. Да се гледа днешната цена на SpaceX и да се заключава, че участието в IPO-то е било очевидно правилно решение, е все едно да се гледа печелившият номер от лотарията и да се твърди, че билетът е бил добра инвестиция. Резултатът е известен едва след събитието. Решението обаче трябва да бъде оценявано с информацията, която сме имали преди него.

След повече от четвърт век на пазарите съм убеден в едно. Най-опасните инвестиционни грешки рядко се раждат от лош анализ. Те почти винаги се раждат от емоция. От страха да не изпуснем нещо. От желанието да участваме в най-обсъжданата история на деня. От усещането, че този път всички останали ще забогатеят, а ние ще останем отстрани. Именно тези емоции стоят зад най-големите балони в историята на финансовите пазари.

SpaceX може да бъде една от великите компании на следващите две десетилетия. Напълно възможно е. Но дори великите компании могат да бъдат лоши инвестиции, ако бъдат купени на грешната цена и по грешните причини. А когато една инвестиция започва с емоция вместо с вероятности, рискът обикновено е много по-висок, отколкото изглежда на пръв поглед.

Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на активи на финансовите пазари.