Считаните за непревземаеми "студени" криптопортфейли Coldcard станаха мишена на една от най-големите хакерски атаки за годината. Само за около 40 минути от над 1200 дигитални портфейла са изчезнали 89 милиона долара в Bitcoin, предава Fox Business.

От Forbes първи съобщиха за атаките, за които изследователи от Galaxy Research твърдят, че са източили над 1000 биткойна от 1196 дигитални портфейла.

Според официално съобщение за сигурност от екипа по биткойн инженеринг на компанията Block, в основата на пробива стои грешка в кода. Програмният дефект, засегнал определени версии на Coldcard, сериозно е отслабил една от ключовите защитни функции на дигиталния сейф.

"Недосегаеми"

Coldcard е сред най-популярните хардуерни портфейли в криптосвета. Това е малко устройство, което работи като дигитален сейф офлайн. Основната му идея е да държи биткойните на сигурно място, далеч от досега на интернет и онлайн борсите.

За да е максимално защитен, Coldcard няма никаква връзка с мрежи, компютри или смартфони. Информацията се пренася само с физическа MicroSD карта. Когато за първи път включите нов Coldcard, той ви генерира 24-те тайни думи, т. нар. seed phrase. Вие ги записвате на лист хартия и вярвате, че никой друг на Земята не ги знае.

Именно заради софтуерния бъг в кода на Coldcard, устройството не е избирало думите напълно случайно, а нападателите са открили алгоритъма зад това. Някои фрази са били достатъчно предвидими, споделят още от Block.

Парите няма да се върнат

В отговор на кризата Coinkite - канадският производител на криптопортфейла, бързо пусна софтуерен ъпдейт, който затваря пробива за всички новосъздадени портфейли.

От компанията обаче казват, че самото инсталиране на актуализацията няма да спаси вече засегнатите потребители. Всеки, който е генерирал своята фраза за възстановяване с дефектния софтуер, остава уязвим.

Coinkite призовава клиентите си незабавно да генерират напълно нов секретен код чрез актуализираната система и веднага да прехвърлят биткойните си в новия, вече защитен портфейл.

Главният изпълнителен директор на Coinkite, Родолфо Новак, отправи публично извинение в X, заявявайки, че компанията е "съкрушена" и поема "пълна отговорност за грешката".

Новак обясни, че екипът на Coinkite все още уточнява точния брой на засегнатите потребители. Той даде обещание, че веднага след приключване на официалното разследване компанията ще публикува пълен и подробен доклад за техническата причина, довело до фаталния дефект.