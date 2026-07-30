Според данни на компанията за анализи Elliptic руският стейбълкойн A7A5 е претърпял колапс след налагането на най-новия европейски санкционен пакет, приет преди седмица. Дигиталният актив, проектиран специално като независим канал за заобикаляне на финансовите ограничения и задържане на връзката с рублата, е загубил паритета си.

Обемът на транзакциите с A7A5 се е сринал с 96%, а Grinex - единствената голяма борса, през която се търгуваше токенът, е свалена офлайн.

Задна вратичка

А7А5 бе обезпечен c pyбли и е oбpaбoтил нaд 100 милиapдa долара в ĸpиптo тpaнзaĸции зa пo-мaлĸo oт гoдинa. Toвa cтана ясно от януарски дoĸлaд нa Еllірtіс, цитиpaн oт Вlооmbеrg.

От нови твърдения става ясно, че сумата, преминала през стейбълкойна, вече надвишава 120 милиарда долара.

По своята същност стейбълкойните са криптоактиви, чиято стойност е фиксирана към традиционна валута - най-често щатския долар. Токенът A7A5, дебютирал на пазара през януари 2025 г., обаче е обвързан с руската рубла.

Зад създаването му стои руската компания A7 LLC, специализирана в улесняването на международни разплащания за бизнеси, търсещи вратички в западните ограничения.

Токенът беше официално емитиран от Киргизстан и се твърди, че е обезпечен с депозити в рубли, държани в руската Промсвязьбанк (ПСБ).

Сред основните акционери са Илан Шор, осъден за финансови измами и санкциониран за намеса в изборите в Молдова в полза на Москва, и държавната ПСБ, обслужваща отбранителния сектор.

Разрушаване на Grinex

Капката, която преля чашата, за токена идва през април 2026 г., когато борсата Grinex, санкционираният наследник на популярната Garantex, обяви пълно спиране на депозитите с банкови карти.

По-малко от две седмици по-късно Grinex стана обект на мащабен пробив в сигурността. При хакерската атака бяха задигнати клиентски активи за над 1 милиард рубли, което практически заличи и последната платформа, осигуряваща някаква ликвидност за A7A5.

Приетият на 23 юли пакет от санкции на ЕС довърши системата. Новите ограничения насочиха удара си директно към структурата A7 и забраниха транзакциите с още 14 крипто платформи в шест юрисдикции.

По думите на Кая Калас, върховен представител на ЕС, пакетът е засегнал над 100 банки и крипто оператори, 40 кораба от сенчестия флот и редица рафинерии.

Взет урок от Москва

Русия обаче не е приключила с криптоактивите, пише още Elliptic.

На този фон руският парламент прие законодателство за цялостно регулиране на крипто пазара в страната. Новите правила поставят местните борси, брокери и попечители под строгия надзор и контрол на Централната банка на Русия. Повечето разпоредби влизат в сила на 1 септември 2026 г.

Според експерти страната подменя хаотичната и импровизирана инфраструктура с много по-организиран и централизиран от властите проект-наследник.