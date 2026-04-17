Френският министър на финансите Ролан Лескюр призова в петък Европа да разработи повече стейбълкойни, базирани на еврото и предупреди, че доминирането на токени, обвързани с долар като незадоволително.

Активите са проектирани да поддържат стабилна стойност чрез пълно покритие в традиционни валути.

На крипто конференция в Париж Лескюр призова банките от блока да проучат токенизираните депозити. Това е начин за засилване на ролята на еврото в бързо развиващия се пейзаж на цифровите плащания, пише MarketScreener.

Глобалният банков съюз срещу долара

Големите банкови играчи по света спряха да наблюдават отстрани и започнаха мащабни обединения.

Коментарите на Лескюр идват в момент, когато консорциум от европейски банки, включително ING, UniCredit и BNP Paribas, се готви да пусне обвързана с еврото стабилна монета през втората половина на 2026 г. съгласно регламента на ЕС за пазарите на криптоактиви (MiCA). "Това е, от което се нуждаем, и това е, което искаме", каза Лескюр за инициативата.

Най-големият стейбълкойн в света Tether (USDT) контролира обръщение от над 185 милиарда долара. Стейбълкойнът на Société Générale, обвързан с еврото, който бе пуснат с големи надежди през 2023 г., успя да достигне едва 107 милиона евро.

По-голямата картина

Франция и Германия обещаха да засилят международната роля на европейската валута като резервна и транзакционна. Но собственият проект на Европейската централна банка за дигитално евро може да не е готов поне до 2029 г.

AllUnity, юридическо лице, притежаващо стабилни монети, тази седмица обяви въвеждането на пулове за ликвидност EURAU/USDT в децентрализирани борси, включително Uniswap и Raydium. Това, според анализатори може да разшири ликвидността в мрежите на Ethereum и Solana.

Дали банковият консорциум и фирми като AllUnity могат смислено да преодолеят разликата с Tether и Circle, остава открит въпрос.