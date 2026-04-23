Полша продължава да развива плановете си за втора атомна електроцентрала, но процесът остава на ниво конкурентен избор без предварително избран стратегически партньор, въпреки активната позиция на Франция и държавната EDF.

Варшава и Париж обявиха задълбочаване на сътрудничеството в ядрената енергетика, включително по линия на бъдещия проект. Полското правителство обаче подчертава, че решението ще бъде изцяло пазарно и базирано на сравнение между оферти.

Премиерът на Полша Доналд Туск заяви, че страната все още е в етап на оценка на кандидатите и няма политически предопределен избор. По думите му решаващи ще бъдат не само техническите параметри и цената, но и надеждността на партньора.

Франция залага на държавния характер на EDF и дългогодишния си опит в ядрената енергетика. Президентът Еманюел Макрон подчерта, че компанията е изцяло държавна и оперира в система, в която ядрената енергия формира около 75% от електропроизводството, което според Париж е гаранция за стабилност и предвидимост.

Въпреки това френската оферта влиза в пряка конкуренция със САЩ, Канада и Южна Корея - всички с активни международни ядрени проекти и вече реализирани реакторни мощности в различни части на света. Това превръща проекта в един от най-значимите инфраструктурни енергийни търгове в Европа през следващото десетилетие.

Паралелно с класическите реакторни технологии се обсъждат и малки модулни реактори (SMR), но към момента те остават на ниво предварителни анализи без конкретно инвестиционно решение. Френската страна продължава да промотира технологията EPR, която обаче в Европа вече е свързвана и със значителни забавяния и оскъпявания при реализацията на други проекти.

Втората атомна електроцентрала е част от дългосрочната енергийна стратегия на Полша, която предвижда изграждане на ядрени мощности с общ капацитет между 6 и 9 GW. Сред разглежданите локации остават Белхатов, Козенице, Поланец и Конин, като окончателното решение за площадка и технология все още не е взето.

На този етап проектът остава отворен търг с висока геополитическа стойност, в който Франция има силна позиция, но не и гарантирано предимство. Финалният избор на Варшава ще бъде определен от комбинация между цена, технологичен риск, финансиране и политическа сигурност на дългосрочен партньор.