Сръбският държавен оператор на пътнически железопътни линии Srbijavoz подписа сделка за заем за 263,87 милиона евро от Deutsche Bank. Сумата е за финансиране на закупуването на 30 модерни електрически крайградски влака от испанския производител на подвижен състав CAF, съобщават от правителството, цитирани от SeeNews.
Заемът ще покрие 85% от общата стойност на търговски договор за 310,4 милиона евро, който Srbijavoz CAF подписа през март за доставката на 30-те влака, съобщи сръбското правителство в проектозакон за потвърждаване на гаранцията за заема. Лихвеният процент по заема е шестмесечен EURIBOR плюс фиксирана надбавка от 0,75% годишно.
Срокът на погасяване е 17 години чрез 34 равни полугодишни вноски. Правителството заяви в отделно изявление, че Srbijavoz ще вземе назаем 5,5 милиарда динара (46,8 милиона евро) от държавната Banka Postanska Stedionica, за да финансира частично придобиването на влаковете.
Сърбия пуска в движение нови испански градски влакове в инвестиция за €300 милиона
Те ще свързват центъра на Белград с предградията
Този заем има лихвена надбавка от 1,9% плюс едномесечен BELIBOR. Срокът на погасяване е определен на десет години с едногодишен гратисен период, като заемът ще бъде изплатен на 108 равни месечни вноски.
През март CAF заяви, че влаковете, които ще обслужват крайградската мрежа BG Voz в Белград, ще бъдат съставени от три вагона, всеки с капацитет от 546 пътници, включително 204 седящи, и ще бъдат проектирани за скорости до 120 км/ч.