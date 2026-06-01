Сръбският държавен оператор на пътнически железопътни линии Srbijavoz подписа сделка за заем за 263,87 милиона евро от Deutsche Bank. Сумата е за финансиране на закупуването на 30 модерни електрически крайградски влака от испанския производител на подвижен състав CAF, съобщават от правителството, цитирани от SeeNews.

Заемът ще покрие 85% от общата стойност на търговски договор за 310,4 милиона евро, който Srbijavoz CAF подписа през март за доставката на 30-те влака, съобщи сръбското правителство в проектозакон за потвърждаване на гаранцията за заема. Лихвеният процент по заема е шестмесечен EURIBOR плюс фиксирана надбавка от 0,75% годишно.

Срокът на погасяване е 17 години чрез 34 равни полугодишни вноски. Правителството заяви в отделно изявление, че Srbijavoz ще вземе назаем 5,5 милиарда динара (46,8 милиона евро) от държавната Banka Postanska Stedionica, за да финансира частично придобиването на влаковете.

Този заем има лихвена надбавка от 1,9% плюс едномесечен BELIBOR. Срокът на погасяване е определен на десет години с едногодишен гратисен период, като заемът ще бъде изплатен на 108 равни месечни вноски.

През март CAF заяви, че влаковете, които ще обслужват крайградската мрежа BG Voz в Белград, ще бъдат съставени от три вагона, всеки с капацитет от 546 пътници, включително 204 седящи, и ще бъдат проектирани за скорости до 120 км/ч.