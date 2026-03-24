Белград може да се окаже на кръстопът между местното производство и международните договорености, когато стане дума за транспортните си системи, пише N1. Докато Škoda и Siemens вече предлагат производство на трамваи и влакове в индустриалния парк MIND в Крагуевац, столицата продължава да купува готови решения от чуждестранни доставчици.

Škoda потвърди пред N1, че е готова да произвежда трамваи по поръчка за Белград и електрически влакове за сръбската инфраструктура. Kомпанията подчертава, че "нашето намерение е да локализираме производството както на трамваи, така и на влакове. Това включва доставка на превозни средства, тяхната поддръжка и дългосрочната наличност на резервни части".

Проектът MIND Park вече е привлякъл чуждестранни инвеститори като немския гигант Siemens, който от 2018 г. произвежда трамваи за градове като Бремен, Мюнхен и Нюрнберг. "Докато трамваи с етикет "made in Serbia" превозваха пътници в Германия, Белград купуваше нови сини трамваи от Турция на цена €3,23 милиона за брой", посочва транспортният инженер Иван Банкович, член на синдиката GSP Centar.

Липса на жп връзка

Липсата на изградена железопътна връзка до MIND Park допълнително забавя потенциалната локализация. Завършването на линията Лапово-Крагуевац-Кралево се очаква до края на 2026 г., но досега проектът е бил блокиран, въпреки че индустриалният комплекс беше обявен за "проект с национално значение" още през 2018 г.

За метрото това означава, че Белград ще продължи да разчита на международни решения - първата линия вече е поръчана от френската Alstom. Експертите предупреждават, че пропускът да се използва потенциалът на местните производители води до по-високи разходи, по-дълги срокове за доставка и по-слаба оперативна поддръжка.

Банкович обобщава: "Пристигането на Škoda и Siemens означава стотици нови работни места и значително по-високи заплати за инженерите, но властите изглежда не са заинтересовани да използват този потенциал".