Проектът по дългоочакваната реконструкция и модернизация на железопътната линия Белград-Ниш, по която ще се движат високоскоростни влакове, най-накрая е в ход, предават сръбските медии. Делегацията на Европейския съюз в Сърбия и Министерството на строителството, транспорта и инфраструктурата а стартират процедура за обществена поръчка за модернизация на жп трасето Белград-Ниш, в участък 3 от Парачин до Трупале.

Това е ключов проект за модернизация на железопътната мрежа в Сърбия, който е част от по-широк международен коридор, свързващ Централна Европа с Гърция и Турция. Влаковете по новата линия ще се движат с над 200 км/ч, но за да се случи това железопъните линии трябва да бъдат изцяло обновени.

Връзка с България

Модернизацията на линията е тясно свързана с реконструкцията на жп участъка Ниш - Димитровград (Цариброд), която вече е в ход. Връзката с тази линия ще позволи бързо придвижване от София до Белград и Будапеща.

След като линията бъде завършена, времето за пътуване между двата сръбски града ще се съкрати от сегашните 6 часа на максимум 1 час и 40 минути.

Общо девет гари ще бъдат изцяло модернизирани, за да отговорят на нуждите както на пътническия, така и на товарния трафик. Ще бъдат изградени нови железопътни прелези, мостове и водостоци, пешеходни подлези и подпорни стени.

Изцяло ще бъдат реконструирани съществуващите системи на контактната мрежа, като ще бъдат изградени и нови, както и електрически инсталации в гари, тунели и входове към тунели, енергийни съоръжения, релейни станции, секционни кули, системи за дистанционно управление на електрически тягови инсталации.

Финансирането на този ключов за Сърбия железопътен коридор ще бъде осигурено чрез заем от Европейската инвестиционна банка, безвъзмездна помощ от Европейската комисия и евентуален заем от Европейската банка за възстановяване и развитие.

Според инвестиционните планове на сръбската държава, скоро високоскоростната линия ще продължава на юг към Гърция.