Най-сетне има известен напредък по проекта за модернизация на железопътната линия Видин - София, който е един от най-мащабните инфраструктурни проекти в България, част от приоритетния общоевропейски коридор "Ориент/Източно-Средиземноморски".

Параметрите на трасето ще позволяват скорости до 160 км/ч за пътнически и 120 км/ч за товарни влакове, при сегашни до 70 км/ч. Железопътен участък е част от скоростната жп линия, която ще свързва Република България със Западна Румъния и Гърция, с преминаване през транспортен възел София.

С реализацията на проекта ще се отстрани един от проблемните участъци на общоевропейската железопътна мрежа в Югоизточна Европа, който към настоящия момент не отговаря на техническите стандарти за пътнически и товарни превози.

Държавата пристъпва към отчуждаване на частни имоти в Северозападна България, след решение от последното заседание на Министерския съвет, а причината е изграждането на железопътен участък Видин - Медковец, както и изграждането на нова гара при село Воднянци, предават местните медии.

Източник: БДЖ

Проектът е част от по-широката инициатива за модернизация на жп линията Видин - София, която има ключово значение за международния транспорт.

Средствата за обезщетения на собствениците ще бъдат осигурени от Националната компания "Железопътна инфраструктура". Засегнатите лица имат право да обжалват решението пред Върховния административен съд в 14-дневен срок.

Подобни процедури по отчуждаване на земеделски земи зачестиха през последната година във връзка с големи инфраструктурни проекти. Сред тях са разширения на пътната мрежа, изграждане на индустриални зони и модернизация на железопътни линии, припомня специализираното издание Agri.bg.

През изминалите месеци бяха отчуждени терени за участъци от автомагистрала "Европа", за скоростния път Видин - Ботевград, както и за енергийни проекти и газова инфраструктура, като в повечето случаи става дума за земеделски земи, което поставя въпроса за баланса между развитието на инфраструктурата и опазването на земеделския ресурс.

За фермерите и собствениците на земя това означава не само административни процедури, но и реална промяна в начина на ползване на земята. Въпреки предвидените компенсации, темата остава чувствителна, особено в региони, където земеделието е основен поминък.

Железопътната линия Видин - София е сред най-важните железопътни връзки в страната с голямо регионално и икономическо значение. Проектът предвижда изграждане на железопътна магистрала, която да обслужва населението, вътрешния и международния товарен трафик.

Чрез цялостната му реализация ще се осигури оперативна съвместимост на железопътната инфраструктура, безопасна експлоатация на оборудването и системите за управление, комфорт и бързина на пътуване за пътниците, както и свързаност с европейските железопътни мрежи чрез прилагането на унифицирани стандарти.

От национална гледна точка проектът е от изключително значение за икономическото развитие на Северозападния регион на България.