Масови съкращения, засягащи над 3100 работници, са заявени от началото на 2026 г. в 15 области на страната. Това показват данни на Агенцията по заетостта, предоставени на вестник "Сега".

Според информацията до момента в бюрата по труда са подадени 31 уведомления за предстоящи масови освобождавания на персонал. Процедурата се прилага при по-големи съкращения и изисква работодателите предварително да информират институциите.

Най-голям дял от уведомленията идват от производствения сектор. Сред засегнатите са предприятия от автомобилната индустрия, производители на текстил, обувки, електроника и акумулатори, както и компании от хранително-вкусовата промишленост.

Значителен брой съкращения има и в ИТ сектора и аутсорсинг услугите, където продължават процеси на преструктуриране. Освобождаване на персонал се наблюдава още в енергетиката, логистиката и търговията.

Най-голямото заявено съкращение е от "СЕ Борднетце-България", която, както Money.bg вече писа, закрива завода си в Карнобат. Производителят на автомобилни кабелни инсталации планира освобождаването на около 800 служители до края на годината. Компанията вече прекрати дейността си и в Мездра, като прехвърля производството към Румъния и Молдова.

Сред големите работодатели, които се изтеглят от България, е и германската "МД Електроник" във Враца. Производителят на кабели за данни е заявил съкращения на над 500 души.

Сериозно отражение върху местния пазар на труда се очаква и в Гълъбово, където американската ТЕЦ "Ей И Ес Марица Изток 1" започна освобождаването на около 350 служители след изтичането на дългосрочния договор на централата с НЕК през май.

Сред компаниите с по-големи заявки за съкращения е и "Ай Ти Дабълю Аплайанс Компонентс" в Пловдив, производител на електронни и електромеханични компоненти.

В списъка попада и пазарджишкият производител на батерии "Елхим Искра", който преминава през преструктуриране като част от план за трансформация към по-малко и по-гъвкаво производство. Именно с тези промени са свързани и заявените съкращения.

Сред останалите дружества с по-съществени освобождавания на персонал са "Форис Юръп" и "Кока-Кола", показват още данните, цитирани от в. "Сега".