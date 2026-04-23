И вторият от т. нар американски тецове в Маришкия басейн може да спре работа и така българската енергетиката ще се окаже застрашена от липса на маневрени мощности и високи цени в пикови моменти. ТЕЦ "AES Гълъбово" е най-модерната въглищна централа у нас и договорът ѝ с Националната електрическа компания изтича на 8 май.

По всичко изглежда, че мениджмънтът на теца се готви за силно ограничаване или може би даже пълно прекратяване на дейността. Има постъпила информация за масово съкращение в ТЕЦ AES Гълъбово", съобщи директорът на Дирекция "Бюро по труда" в Стара Загора Георги Гьоков, цитиран от БТА.

Въведена в експлоатация през 2011 г., централата разполага с два блока с обща мощност от 670 мегавата, които използват местна суровина. тя е сред най-важните в енергийната ни система с производство през 2025 г. в размер на 2 618 000 MWh, т.е. 7% от цялото потребление в страната.

ТЕЦ "AES Гълъбово" в момента продава електроенергията си на цена, която включва инвестиционна компонента, с която се гарантира рентабилността на инвестицията в новите мощности, която се оценява на 1,3 млрд. евро. След 8 май централата ще трябва да излезе на свободния пазар.

Както се видя с ТЕЦ "КонтурГлобал Марица Изток 3", това е сериозно предизвикателство за въглищните тецове - скъпите въглеродни квоти изискват много висока цена за постигане на рентабилност, а през голяма част от времето такива нива на борсата не се постигат.

През годините се коментираха различни варианти за бъдещето на теца на AES у нас - газификация, изгаряне на биомаса или иновативна система за съхранение на енергия в сол, но никой от тях не беше реализиран. Какви са плановете на AES към момента не е ясно.

"Повече от година се знае, че ТЕЦ "AES Марица Изток 1" спира през май. Водени са някакви разговори за варианти, но служебното правителство такива не заварихме. От гледна точка на производствен капацитет ТЕЦ "Марица Изток 2" може да поеме капацитета, който спира работа", заяви по-рано през седмицата енергийният министър Трайчо Трайков.

Държавната централа, която има договор с НЕК за изкупуване на регулирания пазар, действително има нужния капацитет, но със спирането на ТЕЦ "AES Гълъбово" Електроенергийният системен оператор губи възможността бързо да изравнява търсенето и предлагането на електроенергия - системите на държавния ТЕЦ-2 не могат да реагират толкова бързо. Дисбалансите винаги се отразяват негативно на цените.

Един от вариантите, коментиран от експерти е да се създаде нов механизъм, с който на централата да се плаща, за да бъде в готовност бързо да заработи при необходимост - нов прочит на т. нар "студен резерв". Както става ясно от думите на министър Трайков обаче по тази тема до момента няма особен напредък.

Ако се съди по опита на ContourGlobal, които първо спряха работата на теца си и започнаха да съкращават хора с план да продадат централата, а след това генерално се ориентираха към изграждане на соларни мощности и батерии на територията му, вероятно предстоят месеци на неясноти.

AES притежават най-големия вятърен парк "Свети Никола" (156 мегавата пикова мощност) в България, така че компанията има нужната ВЕИ експертиза. В същото време обаче тя е пред смяна на собствеността в рамките на сделка за $38 милиарда с гиганта BlackRock. Не са ясни плановете на новия собственик за глобалните активи и особено за тези, засегнати от енергийния преход.