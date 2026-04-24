Две седмици преди изтичането на дългосрочния договор за изкупуване на електроенергия и ден след информацията за масово съкращение на служители на ТЕЦ "AES Гълъбово", от компанията собственик на най-модерната въглищна централа в България официално обявиха, че след 8 май спират работата ѝ.
В съобщението се посочва, че тецът ще бъде поставен "в режим на консервация, който ще се поддържа от ограничен брой служители" с цел "запазване на възможностите за бъдеща експлоатация".
"Мини Марица - изток", чиито въглища ТЕЦ "AES Гълъбово" използва, също са уведомени, като договорът с тях също изтича в началото на следващия месец.
Най-модерната въглищна централа у нас готви масови съкращения
Не е ясно бъдещето ѝ след изтичането на договора с НЕК
Въведена в експлоатация през 2011 г., централата разполага с два блока с обща мощност от 670 мегавата, които използват местна суровина. Тя е сред най-важните в енергийната ни система с производство през 2025 г. в размер на 2 618 000 MWh, т.е. 7% от цялото потребление в страната.
ТЕЦ "AES Гълъбово" в момента продава електроенергията си на цена, която включва инвестиционна компонента, с която се гарантира рентабилността на инвестицията в новите мощности, която се оценява на 1,3 млрд. евро. След 8 май централата ще трябва да излезе на свободния пазар.
Една от най-големите батерии в Източна Европа вече работи в ТЕЦ "Марица Изток 3"
Тя участва на националния електроенергиен пазар
Както се видя с ТЕЦ "КонтурГлобал Марица Изток 3", това е сериозно предизвикателство за въглищните тецове - скъпите въглеродни квоти изискват много висока цена за постигане на рентабилност, а през голяма част от времето такива нива на борсата не се постигат.
От AES България посочиха за Money.bg, че освобождаването на служители ще бъде поетапно с оглед дейностите по спиране на централата, като в консервирано състояние тя ще се поддържа от малък екип, който ще може да обезпечи и готовност за възобновяване на работа.
А надежда за подобно развитие има. От компанията собственик на теца посочиха, че "разговори с държавата се водят", защото централата е важна не само като производител на електроенергия, но и като инструмент за балансиране на мрежата, който става все по-необходим с масовото изграждане на ВЕИ мощности.
Биомаса и сол: Как най-модерният ТЕЦ у нас ще загърби въглищата
Централата отчете рекордно производство на електроенергия през ноември
Консервацията на ТЕЦ "AES Гълъбово" ще продължи до вземането на решение за бъдещето ѝ. През годините се коментираха различни варианти за бъдещето на теца - газификация, изгаряне на биомаса или иновативна система за съхранение на енергия в сол, но никой от тях не беше реализиран.
В съобщението специално се подчертава, че вятърният парк на AES - "Свети Никола" в Каварна, който е и най-големият у нас, "не е засегнат от тези промени и остава ключов стратегически актив".