Две седмици преди изтичането на дългосрочния договор за изкупуване на електроенергия и ден след информацията за масово съкращение на служители на ТЕЦ "AES Гълъбово", от компанията собственик на най-модерната въглищна централа в България официално обявиха, че след 8 май спират работата ѝ.

В съобщението се посочва, че тецът ще бъде поставен "в режим на консервация, който ще се поддържа от ограничен брой служители" с цел "запазване на възможностите за бъдеща експлоатация".

"Мини Марица - изток", чиито въглища ТЕЦ "AES Гълъбово" използва, също са уведомени, като договорът с тях също изтича в началото на следващия месец.

Въведена в експлоатация през 2011 г., централата разполага с два блока с обща мощност от 670 мегавата, които използват местна суровина. Тя е сред най-важните в енергийната ни система с производство през 2025 г. в размер на 2 618 000 MWh, т.е. 7% от цялото потребление в страната.

ТЕЦ "AES Гълъбово" в момента продава електроенергията си на цена, която включва инвестиционна компонента, с която се гарантира рентабилността на инвестицията в новите мощности, която се оценява на 1,3 млрд. евро. След 8 май централата ще трябва да излезе на свободния пазар.

Както се видя с ТЕЦ "КонтурГлобал Марица Изток 3", това е сериозно предизвикателство за въглищните тецове - скъпите въглеродни квоти изискват много висока цена за постигане на рентабилност, а през голяма част от времето такива нива на борсата не се постигат.

От AES България посочиха за Money.bg, че освобождаването на служители ще бъде поетапно с оглед дейностите по спиране на централата, като в консервирано състояние тя ще се поддържа от малък екип, който ще може да обезпечи и готовност за възобновяване на работа.

А надежда за подобно развитие има. От компанията собственик на теца посочиха, че "разговори с държавата се водят", защото централата е важна не само като производител на електроенергия, но и като инструмент за балансиране на мрежата, който става все по-необходим с масовото изграждане на ВЕИ мощности.

Консервацията на ТЕЦ "AES Гълъбово" ще продължи до вземането на решение за бъдещето ѝ. През годините се коментираха различни варианти за бъдещето на теца - газификация, изгаряне на биомаса или иновативна система за съхранение на енергия в сол, но никой от тях не беше реализиран.

В съобщението специално се подчертава, че вятърният парк на AES - "Свети Никола" в Каварна, който е и най-големият у нас, "не е засегнат от тези промени и остава ключов стратегически актив".