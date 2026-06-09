Франция и Германия слагат край на съвместната програма за изтребител от следващо поколение. Решението фактически погребва основния елемент на най-амбициозния европейски отбранителен проект - Future Combat Air System (FCAS), след години на индустриално и политическо съперничество там, където се очакваше партньорство.

Германският канцлер Фридрих Мерц и френският президент Еманюел Макрон са стигнали до извода, че Airbus и Dassault Aviation "няма да могат да се обединят около изграждането на съвместен боен самолет", съобщиха пред "Ройтерс" двама германски правителствени служители. Разговорите са водени в Черна гора паралелно на форума ЕС - Западни Балкани през миналата седмица.

100 милиарда евро и нищо за показване

FCAS беше обявен през 2017 г. от Макрон и тогавашния германски канцлер Ангела Меркел с амбицията да замени френските изтребители Rafale и германско-испанските Eurofighter около 2040 г. Прогнозната стойност на програмата достигаше 100 милиарда евро.

От нея сега ще оцелеят само периферните елементи: дроновата система и т.нар. "боен облак" - класифицирана цифрова мрежа, свързваща пилотирани и безпилотни платформи.

"Действителното ядро на FCAS ще продължи като европейска система - нервна система, която свързва самолети, дронове и други компоненти в интегрирано цяло", заяви германски правителствен служител. Това обаче не е особена утеха.

Dassault срещу Airbus: спор без край

Зад техническия провал стои десетилетие на корпоративна война. Французите от Dassault и защитаващият интересите на Германия и Испания Airbus не намират общ език по три ключови въпроса: кой ръководи проекта, как се разпределят работата и интелектуалната собственост и какви са техническите изисквания към самолета.

Проблем се оказа обмяната на информация поради факта, че основните партньори имат актуални самолети, които са в пряка конкуренция. Освен това Dassault имат самочувствието, че са по-опитни в този тип проекти. За Еманюел Макрон, притиснат и от леви, и от десни, е много важно авиоиндустрията да е максимално ангажирана без значение от обстоятелствата.

В основата на противоречието обаче лежи и военната реалност: основните участници в програмата просто се нуждаят от различни самолети. "Франция има нужда от самолет, способен да носи ядрено оръжие и да оперира от самолетоносач - изисквания, които Германия не споделя", заяви Мерц още през февруари пред германски подкаст.

Бундесрепубликата търси по-тежък самолет, който е по-оптимизиран за осигуряване на превъзходство във въздуха. За нейните споделени ядрени ангажименти по линия на НАТО ще се използват американските F-35.

Главният изпълнителен директор на Airbus Гийом Фори предложи "решение с два изтребителя" - всяка страна да разработи свой самолет под общия чадър на FCAS чрез максимално споделяне на технологии. Шефът на Dassault Ерик Трапие настояваше компанията му да бъде безусловен лидер. Медиацията, проведена през април, завърши с провал - двете страни подадоха отделни финални доклади.

Удар по европейската отбрана

Реално погледнато, историята се повтаря. И през 80-те Франция и Dassault в крайна сметка решават, че знаят по-добре от европейските си партньори как се прави изтребител и поради тази причина имаме както Rafale, така и Eurofighter Typhoon.

Провалът сега обаче не е в края на Студената война - той идва в изключително неудобен момент. Европа се опитва да изгради по-самостоятелен отбранителен капацитет на фона на войната в Украйна, враждебна Русия и охладнелите отношения с Вашингтон.

"Изоставянето на проекта ще бъде удар върху усилията на европейските страни да си сътрудничат в отбраната и да представят единен фронт", коментираха от Елисейския дворец, цитирани от "Франс прес".

Официален представител на президентството посочи, че Макрон и Мерц са водили "продължителни и чести разговори" за спасяване на програмата, но в крайна сметка "изразяват съжаление относно неспособността на индустриалните партньори да постигнат споразумение".

Анализаторите очакват Франция и Германия да поемат по отделни национални пътища или да търсят алтернативни многостранни партньорства. Един вариант е британско-италианско-японската програма GCAP, но тя вече е доста напреднала - очаква се догодина да лети технологичен демонстратор. Това означава, че всеки новоприсъединил се ще е преди всичко клиент.