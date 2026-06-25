Европа отново се намира в неприятно позната позиция: икономиката губи скорост точно в момента, в който инфлацията отказва да се прибере удобно обратно към целта. Това не е класическа рецесионна история, при която централната банка може спокойно да намали лихвите и да стимулира растежа. Не е и нормален инфлационен цикъл, при който търсенето е прекалено силно и трябва просто да бъде охладено. Това е по-неудобна среда, близка до стагфлационен режим: нисък растеж, високи разходи, енергиен натиск, слаба индустриална динамика и централна банка, която отново е принудена да мисли повече за цените, отколкото за растежа.

Именно тук четирите големи теми на Европа се събират в една обща картина. Първата е рискът от стагфлация. Втората е връщането на ЕЦБ към по-твърда политика. Третата е германската слабост, която от локален проблем постепенно се превръща в европейски структурен риск. Четвъртата е опитът за изграждане на истински капиталов съюз, който да мобилизира европейските спестявания и да даде на континента собствен механизъм за финансиране на растежа. На повърхността това изглеждат различни новини. В действителност са една и съща история: Европа се опитва да защити ценовата стабилност, докато едновременно търси нов модел за растеж.

Най-неприятният сигнал идва от инфлацията. Еврозоната отново вижда ускоряване на ценовия натиск, като последните данни показват ръст на инфлацията до 3.2%, движен от енергията и услугите. Това е ниво, което остава далеч над целта от 2% и създава политически и пазарен натиск върху ЕЦБ. Проблемът е, че това не е инфлация от еуфорично потребление или прегряване на икономиката, а инфлация, идваща от разходи, енергия и геополитически шокове. Reuters отбелязва, че именно повишението при енергията и услугите е подсилило аргумента за ново повишение на лихвите през юни.

ЕЦБ вече реагира. Централната банка повиши депозитната лихва до 2.25%, а основната рефинансираща лихва до 2.4%, като едновременно с това понижи прогнозата си за растежа в еврозоната през 2026 г. до 0.8% от 0.9% преди това и очаква едва 1.2% растеж през 2027 г. Това е тясната пътека, по която Франкфурт трябва да върви: да не позволи инфлационните очаквания да се откъснат, но и да не задуши икономика, която вече не изглежда особено силна. Самата ЕЦБ признава, че перспективата остава несигурна, с възходящи рискове за инфлацията и низходящи рискове за растежа.

Това е сърцевината на стагфлационния страх. Когато растежът отслабва, нормалната реакция на централната банка би била облекчаване. Когато инфлацията се ускорява, нормалната реакция е затягане. Когато и двете се случват едновременно, политиката става много по-опасна. Ако ЕЦБ реагира прекалено меко, рискува да изгуби контрол върху инфлационните очаквания. Ако реагира прекалено твърдо, рискува да удари потреблението, инвестициите и индустрията точно в момент на слабост. Това не е среда, в която пазарите обичат да плащат високи оценки за бъдещ растеж.

Германия е най-видимият симптом на този проблем. Най-голямата икономика в Европа вече не играе ролята на стабилен индустриален двигател, който автоматично издърпва останалия континент напред. RWI понижи прогнозите си за германския растеж до едва 0.8% както за 2026 г., така и за 2027 г., като очаква икономическа стагнация през второто тримесечие на 2026 г. Причината е комбинация от по-високи енергийни цени, по-слабо потребление и разпространение на разходовия натиск по веригите на стойността. Институтът очаква инфлация от 3.1% през 2026 г. и 2.9% през 2027 г., което е особено проблемно за икономика, която едновременно расте бавно.

Други германски институти потвърждават същата картина. Ifo също запазва прогнозата си за 0.8% растеж през 2026 г., но понижава очакването за 2027 г. до 0.8% от 1.2%, като предупреждава, че възстановяването се забавя от енергийния шок. Ifo очаква инфлация от 2.9% през 2026 г. и 2.7% през 2027 г., а по-дългосрочната картина е още по-тревожна: потенциалният растеж може да се свие до едва 0.1% към 2030 г. заради демография и слаба производителност.

Това е много повече от краткосрочна прогноза. Германия има структурен проблем. Моделът, който десетилетия наред работеше, евтина енергия, силна индустриална база, износ към Китай, дисциплинирани публични финанси и конкурентоспособни производствени вериги, вече не носи същата сила. Енергийната цена е по-висока. Китай вече е конкурент, а не само пазар. Вътрешното потребление остава предпазливо. Индустрията усеща натиск от САЩ и Азия. Демографията работи срещу трудовия пазар. А когато германският двигател работи на ниски обороти, цяла Европа усеща вибрацията.

Франция добавя втори слой към проблема. Дори когато фокусът е върху Германия, забавянето на Франция означава, че двете централни икономики на еврозоната не могат едновременно да компенсират слабостта една на друга. Това прави южноевропейската устойчивост важна, но недостатъчна. Испания, Италия или Гърция могат временно да изглеждат по-добре по отделни показатели, но стратегическият капацитет на еврозоната все още зависи от германско-френското ядро. Ако там растежът се плъзга към ниска скорост, Европа като цяло трудно може да изгради убедителен цикъл на инвестиционно ускорение.

Точно тук идва капиталовият съюз. На пръв поглед това е по-технократска тема, по-суха от инфлацията и лихвите. Но всъщност може да се окаже най-важната структурна реформа в Европа от години. Идеята на Savings and Investments Union е проста: Европа има огромни спестявания, но не успява да ги превърне достатъчно ефективно в рисков капитал, иновации, мащабиращи се компании и по-дълбоки капиталови пазари. Европейската комисия описва целта като по-добро свързване на спестяванията с продуктивните инвестиции, така че гражданите да имат повече възможности за натрупване на богатство, а компаниите повече възможности за растеж.

Това е критично, защото Европа не страда от липса на спестявания. Страда от лоша трансмисия на спестяванията към растеж. Много европейски домакинства държат капитала си в депозити, нискорискови инструменти или жилища, докато най-динамичните компании често търсят финансиране в САЩ. Америка има Уолстрийт, дълбоки рискови пазари, пенсионни фондове, venture capital екосистема и култура на капиталово участие. Европа има фрагментирани национални пазари, различни регулаторни режими, по-слаба капиталова култура и банково доминирана финансова система.

Европейският съвет вече говори за потенциално насочване на "стотици милиарди евро" допълнителни инвестиции към европейската икономика всяка година чрез истински съюз на спестяванията и инвестициите. Това е голямата стратегическа амбиция: Европа да не зависи само от банки и публични програми, а да създаде по-дълбока пазарна инфраструктура за финансиране на иновации, зелена трансформация, отбрана, технологии и индустриална модернизация.

Това не е отделна тема от стагфлацията. Напротив, това е възможният отговор на нея. Ако Европа има слаб растеж и упорита инфлация, тя не може да разчита само на ЕЦБ. Централната банка може да контролира цената на парите, но не може сама да създаде производителност. Не може да построи капиталови пазари. Не може да убеди домакинствата да инвестират по-дългосрочно. Не може да финансира следващото поколение европейски технологични шампиони. Ако Европа иска да излезе от капана на ниския растеж, трябва да промени начина, по който капиталът се движи през икономиката.

Именно затова дебатът за капиталовия съюз е толкова важен. Financial Times съобщава, че Ирландия вижда възможност за споразумение по интеграцията на капиталовите пазари до края на 2026 г., като около 80% от позициите между държавите вече са близки до съгласие. Ключовият спор остава около централизацията на надзора върху големи финансови институции чрез ESMA в Париж, тема, която исторически среща съпротива от по-малки държави заради опасения от загуба на национален контрол.

Това е класическият европейски проблем: всички разбират нуждата от мащаб, но никой не иска напълно да отстъпи контрол. Европа иска капиталов пазар като САЩ, но често мисли регулаторно като 27 отделни държави. Иска технологични шампиони, но не винаги създава условия те да се финансират и листват в Европа. Иска стратегическа автономия, но капиталът ѝ твърде често финансира американски активи, докато европейските компании се борят с по-висока цена на капитала и по-ниски оценки.

Пазарната импликация е ясна. Ако Европа остане в режим на нисък растеж, енергиен натиск и затягане от ЕЦБ, индексите трудно ще получат устойчиво преоценяване нагоре само от макро надежда. В такава среда пазарът ще прави по-голяма разлика между компании с ценова сила и компании без такава, между бизнеси с нисък дълг и такива, зависими от евтино финансиране, между глобални износители и вътрешно зависими циклични играчи. Стагфлационният риск не удря всички еднакво. Той наказва слабите баланси, ниските маржове и бизнес моделите, които не могат да прехвърлят разходите към клиента.

За облигационните пазари картината също е сложна. По-висока инфлация означава натиск върху доходността, но слаб растеж означава страх от прекомерно затягане. Това създава среда на по-висока волатилност при лихвите и по-голяма чувствителност към всяка нова инфлационна или енергийна новина. За банките по-високите лихви могат да помагат на маржовете, но ако растежът отслабне прекалено, кредитният риск започва да доминира. За индустрията енергийната цена остава ключов маркер. За потребителските компании реалният доход на домакинствата е най-важният тест.

Историческата аналогия със 70-те години е изкушаваща, но трябва да се използва внимателно. Днешна Европа не е копие на 1970-те. Трудовите пазари, глобалните вериги, централнобанковите реакции и енергийната структура са различни. Но психологическата логика е сходна: когато хората започнат да вярват, че цените ще останат високи, а растежът няма да компенсира натиска, икономическото поведение се променя. Потребителите стават по-предпазливи. Компаниите отлагат инвестиции. Инвеститорите намаляват готовността си да плащат за далечно бъдеще. Това е моментът, в който инфлацията вече не е само статистика, а режим.

Големият въпрос е дали Европа ще реагира само циклично или стратегически. Цикличният отговор е ЕЦБ да повиши лихвите и правителствата да се опитат да омекотят удара. Стратегическият отговор е много по-труден: по-дълбоки капиталови пазари, по-бърза енергийна адаптация, индустриална политика с реална ефективност, по-добра мобилизация на спестяванията, по-малко фрагментация и повече способност за финансиране на растежа от вътрешни източници.

Това е истинският залог зад капиталовия съюз. Ако Европа успее да канализира повече частен капитал към продуктивни инвестиции, тя може постепенно да намали зависимостта си от банков кредит, публичен дълг и външни капиталови пазари. Ако не успее, рискува да остане континент с високи спестявания, ниска капиталова ефективност и хронично изоставане спрямо САЩ в технологичния и пазарния мащаб.

В този смисъл днешната европейска история не е просто "инфлацията се връща" или "Германия расте слабо". Историята е по-дълбока. Европа отново е изправена пред избор между управление на симптомите и ремонт на модела. Симптомите са ясни: инфлация около 3%, растеж под 1% в Германия, ЕЦБ, която отново затяга, и индустриална икономика, която страда от енергийна и конкурентна ерозия. Ремонтът на модела изисква капиталови пазари, инвестиции, производителност и политическа воля за по-дълбока интеграция.

Финалният извод е неприятен, но важен. Европа не е в катастрофа. Но е в режим на структурно изпитание. Ако енергийният шок се окаже временен, инфлацията може постепенно да се охлади и ЕЦБ да избегне по-тежък удар върху растежа. Ако обаче инфлационният натиск остане, а Германия продължи да расте около нулата, пазарите ще започнат да третират еврозоната не като временна жертва на външен шок, а като икономика с по-ниска скорост на движение.

Точно затова капиталовият съюз не е странична тема. Той е опитът Европа да си създаде собствен двигател, след като старият германско-индустриален модел вече не е достатъчен. Въпросът е дали този двигател ще бъде построен достатъчно бързо, преди комбинацията от слаб растеж, скъпа енергия, демография и глобална конкуренция да се превърне в новата нормалност.

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