Има нещо дълбоко символично в това тристаен апартамент в Монако да се предлага за над 60 милиона евро. Това не е просто новина за свръхбогатите. Това е диагноза за европейския жилищен пазар през 2026 г. Континентът, който десетилетия наред изграждаше социален модел, стабилна средна класа и относително достъпно жилищно притежание, все по-често прилича на система с две реалности. Едната е за глобалния капитал. Другата е за местните жители, които плащат цената.

Проектът Mareterra в Монако е екстремен пример, но не е изолиран случай. Когато 114 жилища на първа линия се продават между 16 милиона и близо 500 милиона евро, вече не говорим за нормален имотен пазар. Говорим за активен клас за съхранение на богатство. Жилището престава да бъде дом и се превръща в сейф с изглед към морето.

Това е същината на проблема в Европа. В много градове цената на имотите отдавна не се определя основно от местни доходи, демография или стандартно търсене. Тя се влияе от международен капитал, данъчни режими, недостиг на качествени локации, свръхликвидност от предходното десетилетие и желанието на богатите да държат активи в политически стабилни юрисдикции.

Монако е най-чистата версия на този модел. Ограничена територия, нулев подоходен данък, престиж, сигурност и глобална разпознаваемост. Но същата логика, макар и в по-мека форма, се вижда и в Лондон, Париж, Лисабон, Амстердам, Мадрид, Мюнхен и части от Дубровник или Атина.

Навсякъде формулата е сходна. Местните заплати растат бавно. Цените на жилищата растат по-бързо. Международният капитал купува качество, централни локации и ограничено предлагане. Резултатът е постепенно изтласкване на местните домакинства.

Тук идва голямото безумие. Европа често измерва успеха на имотния пазар чрез ръст на цените. Но за едно общество високите цени не са автоматично успех. Ако младо семейство в Германия трябва да отделя 10 до 12 годишни дохода за стандартно жилище в голям град, това не е просперитет. Това е сигнал за дисбаланс. Ако наемът в Португалия расте по-бързо от заплатите заради външно търсене и краткосрочни наеми, това не е модернизация. Това е натиск върху местните жители.

Монако просто оголва процеса до крайност. Когато тристаен апартамент струва 60 милиона евро, системата открито признава, че този пазар няма връзка с реалната икономика на труда. Това е пазар на глобално богатство, не на жилищни нужди.

Още по-важен е вторият пласт в историята: произходът на капитала. Разследванията и регулаторният натиск около Монако показват неудобната истина, че свръхлуксозните имоти често са не само символ на богатство, но и инструмент за паркиране на съмнителни средства, сложни корпоративни структури и непрозрачни капитали. Именно затова властите затягат правилата.

Това също не е само проблем на Монако. Европа дълги години беше твърде удобна за богатство без много въпроси. Луксозни квартали в Лондон, крайбрежни зони в Испания, инвестиционни имоти в Португалия, престижни адреси в Париж. Жилището се превърна в международен канал за капиталова мобилност.

Това има реална цена. Когато жилището се третира като финансов продукт, градът започва да работи за инвеститора, а не за жителя. Празни апартаменти, сезонни собственици, центрове превърнати в туристически зони, натиск върху наемите и все по-малко достъпност за учители, лекари, инженери и млади семейства.

Иронията е, че Европа исторически се гордееше с по-балансиран модел от англосаксонските икономики. По-малко крайности, повече социална устойчивост, по-силен обществен договор. Но жилищният пазар започва да разяжда именно този модел.

Дори страни с традиционно силна средна класа усещат напрежение. В Нидерландия недостигът на жилища тласка цените нагоре. В Германия високите лихви охладиха пазара, но не решиха структурния недостиг в ключови градове. В Испания и Португалия туризмът и международните купувачи промениха местната достъпност. В Франция Париж отдавна е отделна вселена спрямо останалата страна.

А къде е България в тази история? Не в мащаба на Монако, разбира се, но в логиката да. София също преживя години на силен ръст, при който цените често изпреварваха доходите. Ако към това добавим ниски лихви в миналото, ограничено качествено предлагане и културната вяра, че имотът е най-сигурният актив, получаваме локална версия на европейския феномен.

Големият риск пред Европа не е просто, че имотите са скъпи. Рискът е, че поколенията започват да живеят в различни икономически реалности. Хората, купили преди 15 години, натрупаха капитал. Младите, влизащи сега, купуват на високи оценки, при по-скъп кредит и по-слаба достъпност. Това е рецепта за социално напрежение.

Какво решение има? Няма едно. Но има посока. Повече строителство там, където има недостиг. По-умно градско планиране. Данъчна политика, която различава дом от спекулативен актив. Ограничаване на непрозрачния капитал. По-добър наемен сектор. И политическа смелост да се признае, че постоянно растящите цени не са обществена победа.

Монако е лесно да бъде сочено с пръст, защото е малко, богато и екзотично. Но истината е по-неудобна. Mareterra не е изключение. То е карикатурно увеличено огледало на посоката, в която част от Европа върви.

Когато тристаен апартамент струва 60 милиона евро, проблемът не е само в Монако. Проблемът е в континент, който все по-често позволява на капитала да определя цената на дома.

Риск дисклеймър: Материалът е с аналитичен характер и не представлява финансов, инвестиционен или имотен съвет.