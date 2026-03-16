Hyundai Engineering & Construction предприе стъпки за разширяване на глобалния си пазар на атомни електроцентрали, като затвърди плановете си за сътрудничество за изграждане на нови атомни електроцентрали с местни компании в Северна Европа, съобщават световните медии. От компанията обявиха, че създават "Симпозиум за изграждане на нови атомни електроцентрали между Финландия и Швеция" с американската компания за ядрена енергия Westinghouse.

На специално събитие бяха представени технологичните възможности на компаниите и да се споделят стратегии за развитие на глобални проекти за ядрена енергия. Участие на форума взеха главният изпълнителен директор на Hyundai Engineering & Construction Лий Хану и старши вицепрезидентът на Westinghouse Джоел Икер, както и правителствени служители, включително специалния пратеник на Финландия и посланика на САЩ във Финландия, и представители на над 100 северноевропейски институции и компании, свързани с ядрената енергия.

В Стокхолм компанията обсъди създаването на рамка за сътрудничество с американската фирма Holtec International за навлизане в шведския бизнес с малки модулни реактори (SMR).

Наскоро Hyundai Engineering & Construction подписа стратегически меморандум за разбирателство с Thorizon, подразделение на Холандския институт за ядрени изследвания и разработки, в централата на Thorizon в Амстердам, за сътрудничество по технологията за реактори с разтопена сол (MSR).

Thorizon ръководи разработването на "Thorizon One" - MSR от клас 100 MW, който повишава безопасността на реакторите чрез използване на течна разтопена сол.

Hyundai Engineering & Construction планира да ускори диверсификацията на местните партньорства, за да навлезе на северноевропейския пазар, тъй като страните в региона все повече се обръщат към ядрената енергия, за да отговорят на нарастващото търсене на електроенергия.