Русия се активизира с висок износ на зърно и агресивна конкуренция на световния пазар, съобщават световните медии. Този месец руските власти одобриха допълнителна квота от 5 млн. тона за износ на пшеница, ръж, ечемик и царевица със срок до 30 юни.

Механизмът цели поддържане на баланс между вътрешния пазар и външната търговия, като износът се облага с плаващо мито, обвързано с ценовите нива. Това пряко засяга зърнения пазар на Европа, който е в затруднено положение.

Квотният режим на Москва не обхваща износа за страните от Евразийския икономически съюз (ЕАЕС), както и доставки за международна хуманитарна помощ, осъществявани по силата на междуправителствени решения.

Международни анализатори коментират, че действията на Русия ясно показват, че страната ще продължи да поддържа високи нива на износ и агресивно присъствие на световния пазар. Тоест, всяко бъдещо поскъпване на пшеницата вероятно ще среща сериозен натиск от руските доставки, особено в ключови региони като Близкия изток и Северна Африка.

Какво е състоянието на зърнения сектор у нас?

2025-а година беше една от най-тежките години за българските зърнопроизводители, а случващото се през 2026-а отново води до притеснения в сектора. Последните данни на Софийската стокова борса показват, че конфликтът в Иран движат цените на зърнените култури нагоре.

Зърнените и маслодайните култури получиха засиленото търсене на внос и отново появилите се притеснения за продоволствената сигурност сред основните купувачи. Това се дължи на напрежението в Близкия изток и прекъсванията в товарните превози, коментират експертите от ССБ.

Високите производствени разходи и вносът от Украйна са сред основните фактори, които изваждат страната ни от водещите места в зърнопроизводството.