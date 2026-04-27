Южнокорейският автомобилен производител Kia е намалил ценовата разлика с китайските си конкуренти на европейския пазар — от 20-25% до 15-20% в зависимост от пазара. Това заяви изпълнителният директор на компанията Сон Хо-сун, цитиран от "Ройтерс".

Стратегията е помогнала на Kia да увеличи глобалните си приходи и да се противопостави на общия спад в сектора. Заедно с Hyundai Motor компанията се нарежда на трето място по продажби в световен мащаб.

Европа се превръща в ключово бойно поле между традиционните автопроизводители и китайските им конкуренти като BYD, които търсят бързо международно разширение на фона на забавящото се търсене у дома и фактическото си изключване от американския пазар.

Регистрациите на автомобили BYD в Европа са нараснали с близо 150% през март — далеч над общия ръст от 11% и в рязък контраст с 6-процентното увеличение, отчетено от Kia и Hyundai. Натискът от китайска страна принуждава конкурентите да предлагат отстъпки и да пускат по-достъпни модели.

"Китайските компании предприеха агресивна офанзива с нискобюджетни електрически модели и в някои европейски държави пазарният им дял нараства много по-бързо, отколкото очаквахме", заявиха от Kia по време на тримесечната конференция с инвеститори.

Въпреки това по-евтините коли си имат цена: компанията отчете спад в тримесечната си печалба, частично дължащ се именно на по-щедрите стимули за продажби в Европа.

Сон прогнозира, че преструктурирането в китайската автомобилна индустрия ще настъпи по-рано от очакваното. Пекин вече сигнализира готовност да спре субсидиите за електромобили след години на държавна подкрепа, която доведе до сериозно свръхпроизводство — основен двигател зад международната експанзия на китайските производители.

Продажбите на автомобили в Китай са паднали с 18% през първото тримесечие на годишна база и се очаква да останат слаби в близко бъдеще.

"Тъй като вече няма да могат да разчитат на подкрепата на китайското правителство, китайските производители нямат необходимия ресурс, за да продължат напред. Изглежда, времето за преструктуриране наближава. Дотогава трябва да продължим да следваме стратегия за растеж, използвайки нашия финансов резерв ", каза Сон пред инвеститорите.