Върховният административен съд окончателно остави в сила определението на Административен съд - Бургас, с което беше спряно предварителното изпълнение на заповедта на РИОСВ - Велико Търново за спиране на линията за производство на плочи от дървесни частици (ПДЧ) на производителя на дървесина "Кроношпан България". Това обявиха от компанията чрез писмено изявление.

Припомняме, че в началото на годината държавата спря част от производството на компанията за дървесина. Причината: съменния за нарушения на екологичните норми. В официална позиция от "Кроношпан България" съобщиха още тогава, че заповедта е издадена след поредица от проверки и контролни измервания, които според всъщност "не са установили отклонения от действащите нормативни изисквания и екологични норми".

Според "Кроношпан" официалните документи потвърждават, че заводът не превишава еко стандартите и изпълнява изискванията на комплексното си разрешително. Единствените санкции са за миризми, което според компанията е субективен критерий, тъй като в България липсва законова методология за тяхното измерване.

В своите мотиви сега съдът посочва, че при последващи проверки не са установени миризми и задимяване от производствената база на дружеството. Съдът посочва, че сигнали на граждани за замърсяване във Велико Търново има и в периода, в който двете линии на предприятието не са работили.

ВАС приема още, че продължителното спиране на линията би довело до значителни и трудно поправими вреди, включително риск за работни места, неизпълнение на договори и сериозни икономически последици както за дружеството, така и за свързани с него сектори.

Източник: iStock Images

Съдебното определение е окончателно и не подлежи на обжалване, а основното производство по законосъобразността на заповедта на РИОСВ продължава.

Междувременно "Кроношпан България" реализира редица инвестиции, насочени към допълнително подобряване на екологичните показатели на производството.

От компанията заявяват, че ще продължат да работят в тясно сътрудничество с контролните органи и местните институции и да инвестират в технологии за подобряване на производствените и екологичните показатели.

Според "Кроношпан България" предприетите мерки са част от дългосрочна стратегия за устойчиво развитие, съчетаваща индустриалното производство, опазването на околната среда и запазването на работните места в региона.

Създаден като малък семеен бизнес в Австрия през далечната 1897 година, днес Kronospan e един от световните производители на дървесина. Компанията, която има 41 завода и работи на 120 пазара, е един от големите работодатели в региона на българските градове Бургас и Велико Търново.

Дружеството произвежда и разпространява дървени панели с различни приложения и е голям снабдител на мебелната индустрия.