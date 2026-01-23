Преработвателят на дървесина Kronospan, срещу чието производство в завода във Велико Търново държавата наложи принудителна мярка за затваряне след съмнения за нарушени екологични норми, обяви, че още до тази неделя се очаква да приключи поетапното спиране на линията за производство на плочи от дървесни частици (ПДЧ).

"От вчера имаме положителни температури и сме потвърдили, че в срок до неделя сутринта, в рамките на 72 часа, ние ще успеем поетапно да спрем. Това не е един кран, който може да го отворим и да го затворим, а са много свързани производства и една високо интегрирана линия, която има нужда поетапно и безопасно да бъде спряна", заяви пред представители на медиите управителят на "Кроношпан България" Николай Банков на пресконференция в сградата на Българската стопанска камара (БСК).

"Ситуацията с Кроношпан България е безпрецедентна и отправя тревожен сигнал към останалите инвеститори", подчертават и от Българската камара на дървообработващата и мебелна промишленост (БКДМП).

Според Kronospan официалните документи потвърждават, че заводът не превишава екологичните норми и изпълнява изискванията на комплексното си разрешително. Единствените санкции са за миризми, което според компанията е субективен критерий, тъй като в България липсва законова методология за тяхното измерване.

Банков подчертава, че компанията вече обжалва решението за спиране на част от дейността, което беше наложено от РИОСВ, определяйки мярката като "крайна и непропорционална".

"Наложената мярка не отговаря на всичките усилия, които ние като компания сме направили, и не отговаря на измерените показатели и стойности през целия период."

Ударът срещу предприятието беше посрещнат с недоумение от всички бизнес организации у нас, които застават в твърда подкрепа зад фирмата.

"Ако ние имахме и минимални съмнения, ако ние бяхме видели резултати от измерванията на различните показатели, които се отклоняват от предвидените норми, ние нямаше да застанем така твърдо зад българската индустрия, в случая в лицето на "Кроношпан".

Силно сме обезпокоени, че това е един прецедент, който може да се разпространи към всеки индустриален инвеститор в България", заяви на днешната пресконференция председателят на Българската стопанска камара Добри Митрев, който е и ротационен председател на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР), цитиран от БТА.

Последствията от спирането на завода на производителя на дървесина във Велико Търново могат да засегнат цялата мебелна промишленост в България, както и други сектори като строителният, заяви тази седмица проф. д-р Васил Живков, предс. на Българската камара на дървообработващата и мебелна промишленост (БКДМП).

Компанията вече е вложила над 80 милиона лева в пречиствателни съоръжения и зелена енергия. Планира се изграждане и на нови измервателни станции и публичен екран за данни в реално време за качеството на въздуха във Велико Търново.

Според управителя на дружеството случващото се има популистки и политически мотиви, а според представители на мебелния бранш у нас, с които Money.bg разговаря, вероятно и иконмически такива, свързани с различни желания за пренареждане на пазара.

