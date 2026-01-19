Последствията от спирането на производството на производителя на дървесина Kronospan в завода на компанията във Велико Търново могат да засегнат цялата мебелна промишленост в България. Това заяви за Money.bg проф. д-р Васил Живков, предс. на Българската камара на дървообработващата и мебелна промишленост (БКДМП).

Той и негови колеги от камарата се срещнаха днес с представители на компанията по време на протест на работници от дървопреработвателното предприятие във Велико Търново.

Служителите протестират срещу принудителната мярка, наложена от Регионалната инспекция по околна среда и води (РИОСВ), за която Money.bg ви информира в края на миналата седмица. Наложената мярка е за спиране на производствения процес - спиране на дейността на линията за плочи от дървесни частици (ПДЧ), включително на съпътстващите съоръжения.

"Kronospan е основният производител на материали за българската мебелна промишленост и насилственото спиране на неговия бизнес ще удари силно индустрията. Компаниите, които работят с неговите продукти няма да могат да изпълняват договорите си и това е много голям риск за бранша. Освен това, секторът е предимно експортно ориентиран, което също ще се отрази.

Трудности ще има и в строителството поради липса на дървесни продукти, предлагани от компанията. Не на последно място, ударено е и горското стопанство, защото Kronospan на практика е санитар на българските гори", коментира проф- д.-р Васил Живков.

Източник: iStock

От БКДМП изразяват пълна подкрепа към компанията.

"Наблюдаваме с тревога ситуацията около завода във Велико Търново, който съгласно заповед на РИОСВ от 15 януари 2026 г. трябва да спре производствената линия за плочи от дървесни частици (ПДЧ). Това се случва само 6 дни след като в БКДМП получихме официален отговор на наше писмо (09 януари 2026 г.) до МОСВ, в което се посочва, че всички извършени проверки са установили, че няма замърсяване на въздуха съгласно нормативните изисквания", пишат в официално становище от Българската камара на дървообработващата и мебелна промишленост.

Междувременно от ръководството на Kronospan също подчертават, че тяхното производство е в изцяло екологични норми и че изследванията доказват, че няма превишения на лимитите. Държавата обаче продългжава да твърди друго.

"Заповедта на РИОСВ е незаконоосъобразна и не почива на реалните измервания за качеството на въздуха, които показват, че няма опасност за здравето на хората", коментира пред репортери във Велико Търново търговският директор на дружеството Николай Банков.

С наложената мярка държавата принуждава компанията да спре производствените линии в седем работни дни. От дружеството обаче твърдят, че са им нужни "не по-малко от 58 дни" и се надяват на разбиране.

От Kronospan подчертават, че заради принудителното спиране на част от тяхното производство, за момента компанията няма как да започне реализацията на планирана инвестиция в размер на 20 милиона евро за нови пречиствателни инсталации.

Производителят на дървесина развива бизнес в България от 30 години и е създало над 500 работни места. Отделно с дейността му са свързани още 5000 души. От компанията твърдят, че ще претърпят финансови загуби за милиони, без да се броят щетите върху цялата индустрия. Затова ще търсят правата си по законов път.

До момента Kronospan е инвестирала над 600 милиона лева в нови линии за ПДЧ, МДФ и ламиниращи преси. Близо 100 милиона лева са инвестициите за екологични подобрения от 2016 г. досега. В завода във Велико Търново се използват високоефективни технологии за производство на ПДЧ, МДФ и ламинирани плочи.