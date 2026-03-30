Българската семейна компания за обработка на дървесина "Палисандър" ще инвестира между 500 000 и 800 000 евро в механизация на своето производство в град Ракитово. Това обяви пред Money.bg собственикът и управител на дружеството Димитър Янушев.
"Бихме искали процесът на обработване на дървесината да бъде по-механизиран и автоматизиран. По този начин ще намалим разходите си и ще добиваме по-бързо краен продукт. А той, съответно, ще бъде на по-добра цена", обясни Димитър Янушев, който по покана на Браншовата камара на дървообработващата и мебелната промишленост (БКДМП), ни показа на място производствените процеси във фабриката на компанията.
Източник: money.bg
"Палисандър" е основана през 1996 година от Димитър Янушев и от неговия баща Христо. Първоначално фирмата стартира с търговска дейност - износ на дървесина към Северна Македония и Гърция. Няколко години по-късно и след серия от инвестиции компанията се превръща в един от сериозните производители в региона. Днес в семейното дружество активно работят и децата на Димитър - Христо и Яна, а фирмата е партньор на редица водещи български и европейски строителни компании.
"Традицията е това, което ни води, а иновацията и любовта към дървесината ни движи напред и ни кара да инвестираме", казва Христо Янушев.
Представителите на фирмата са горди, че продължават да развиват бизнеса си, следвайки визията за създаване на по-добро бъдеще чрез устойчиво производство. Те залагат на екологичните процеси, като се стремят към кръгово използване на дървесината и оптимално използване на целия ресурс с минимални отпадъчни продукти.
Един от примерите за това е използване на дървения материал е направата на дървесен чипс от корите и неизползваемата дървесина, който се предлага на фирми за производство на пелети. Обмислят се и инвестиции в ново производство от остатъчни материали.
Предприятието, което се намира в град Ракитово, близо до Пазарджик, се разполага на площ от 15 дка, а екипът му надхвърля 70 души, част от тях дългогодишни служители. Във фабриката има автоматизиран и механизиран производствен цех, изграден по програма за развитие на селските райони, чиято идея е да намали физическия труд на работниците.
Продуктовата гама на компанията включва над 80 вида изделия и повече от 500 асортимента. Едни от последните проекти, реализирани от дружеството, е поставянето на фотоволтаична централа на покривите с мощност 330 киловата. Системата осигурява почти цялата енергия, изразходвана за дейността във фабриката.
Един от проектите, с който от "Палисандър" са особено горди, се казва Infinity - иновативен комплекс, включващ около 30 изцяло дървени къщи. А една от основните бизнес цели на компанията е внедряването на съвременни технологии за повишаване на ефективността и уникалността на тяхната продукция.