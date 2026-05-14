Турската централна банка повиши прогнозата за ръст на инфлация в страната, съобщава Daily Sabah. От финансовата институция смятат, че инфлационното въздействие ще остане налице поне в краткосрочен план заради напрежението в региона на фона на войната в Иран.

Централната банка на Турция повишава междинната си цел за инфлация за края на 2026 г. на 24% от предишните 16% и целта за края на 2027 г. на 15% от 9%, заяви управителят Фатих Карахан.

Представяйки тримесечния доклад за инфлацията на централната банка в Истанбул, Карахан коментира, че банката е определила междинната си цел за края на 2028 г. на 9%. Определяйки и прогнози от 26%, 15% и 9% за посочените години, управителят обяви, че банката е решила да преустанови подхода на прогнозния диапазон.

Годишната инфлация в Турция е била около 32,4% през април, според официалните данни. Въпреки че тя е под нивата от над 75% през 2024 г., тя остава значителна, с месечно нарастване от 1,94% през април.

Страната се бори с висока инфлация от няколко години, като през 2022 г. нивата надхвърляха 80%. На този фон турската лира остава под натиск, а потребителите усещат поскъпване на живота, въпреки мерките за стабилизация.