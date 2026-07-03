Русия обявява официална дата за въвеждането на цифровата рубла - 1 септември 2026 г. Председателят на централната банка на Русия Елвира Набиулина съобщи, че всички 12 системно значими банки в страната ще трябва да извършват операции с новата валута от този ден, а големите търговски вериги ще са длъжни да я приемат като разплащателно средство.

"От техническа гледна точка всичко е готово, извършихме голяма подготвителна работа", заяви тя, цитирана от ТАСС.

Кои по-малки банки ще участват в проекта, засега остава неясно - институцията неочаквано скри публичния списък на банките участнички в платформата.

Централизиран контрол и слаб обществен интерес

Цифровата рубла е държавна, централизирано управлявана цифрова валута с курс 1:1 към физическата рубла - криптирана дигитална версия на съществуващите пари в брой. Идеята бе лансирана от Владимир Путин още през октомври 2017 г., а по-късно централната банка избра 13 банки да тестват валутата с ограничен кръг клиенти.

Архитектурата на новата система теоретически позволява проследяване на цялата история на транзакциите, което би дало на властите възможност да контролират как се разходват бюджетни средства. Държавните служители ще могат доброволно да получават заплатите си в цифрови рубли, като централната банка и Министерството на финансите уверяват, че това няма да бъде наложено принудително.

Засега обаче интересът сред самите руснаци е слаб. Проучване на социологическата агенция ВЦИОМ показва, че цифровата рубла остава "трудно разбираема абстрактна категория" за повечето хора, които не виждат защо им е трета форма на парите - редом с брой и безкасовите разплащания.

Друго изследване - на платформата за заетост SuperJob, установява, че само един на всеки десет икономически активни руснаци е готов да получава цялата си заплата в цифрови рубли, а още 5% биха приели само част от дохода си по този начин.

Междувременно търсенето на брой пари расте заради повтарящи се прекъсвания на интернет и слухове за възможно замразяване на банкови депозити. Функцията за офлайн разплащания с цифрови рубли, която Централната банка планираше да въведе, все още не е реализирана.

Санкции, дефицит и надзор

В свой анализ Investopedia пише, че руската държава пази в тайна истинските цели зад проекта, но се смята, че една от основните причини е търсенето на начин за заобикаляне на международните санкции. Централизираната структура - при която централната банка е единственият емитент и засега единствената институция, оправомощена да открива дигитални портфейли, означава пряк държавен контрол.

Проектът се появява и на фона на влошаващи се публични финанси: приходите от петрол и газ не са на очакваните нива, вътрешният дълг расте, а цивилната икономика е притисната в полза на военните разходи. Анализ на института Kiel от миналия месец отбелязва рекорден недостиг на работна ръка и ограничен достъп до внос заради санкциите - фактори, заради които по-високите държавни разходи все повече рискуват да подхранят инфлацията, вместо да стимулират реално производство.

Какво следва

Набиулина уточни, че платформата ще продължи да се развива и след старта - включително обмисля се банките, а не само ръководената от нея институция, да получат право да откриват дигитални портфейли.

Централната банка вижда потенциал и в използването на смарт договори за бизнеса. За да стимулира разплащанията в новата валута, тя ще плаща на банките комисиона за всяко нареждане за заплата в цифрови рубли - 67 копейки на нареждане, но не по-малко от 10 рубли за цялостна изплатена ведомост.