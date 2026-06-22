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AI е по-голяма трансформация от PC и интернет революциите, но стойност се създава само когато е интегриран в бизнеса, а не като страничен експеримент. Данните са "кислородът" на AI, а най-голямата бариера е човешката нагласа, не технологията.

Ingram Micro изгражда AI платформа чрез централизирани данни, собствена фабрика изкуствен интелект и моделна независимост. С постоянни иновации в своята платформа Xvantage™, включително в Интелигентния дигитален асистент (IDA), Ingram Micro генерира стотици милиони долари и подпомага растежа на бизнеса си, като използва знанията и експертизата в цялата организация, подсилени от AI.

Бъдещето е съвместна работа между хора и AI агенти, където служителите се преосмислят, учат нови умения и управляват интелигентни агенти, а компаниите се фокусират върху стойност и растеж, а не върху рутинни операции.

България е стратегически технологичен хъб за Ingram Micro, защото местният екип показва бърза адаптация, любопитство и правилна нагласа - най-ценният актив в ерата на изкуствения интелект. Офисът в София става ключов за създаването на AI процеси и агенти.

Санджиб Саху е бизнес лидер, признат в световен мащаб за ролята си в модернизирането на три дългогодишни индустрии, включително глобалната B2B екосистема за технологична дистрибуция. Саху е отличен като Global Technology Icon и носи прозвището "digiGOAT" от CIO News. През 2023 и 2024 г. е сред топ пет "дисруптори" в класацията CRN Top 25 Disrupters и е носител на наградата Dr. APJ Abdul Kalam Award. Същата година е включен и в списъка Fortune "Unstoppables" редом с имена като Илон Мъск.

Като изпълнителен вицепрезидент и президент на Global Platform Group в Ingram Micro той ръководи глобалната платформена стратегия на Fortune 100 компанията, включително развитието на задвижваната от AI дигитална платформа Xvantage.

Когато става дума за технологична трансформация, Ingram Micro е преминала през много - това е една утвърдена компания. Това със сигурност ви дава възможност за адекватна оценка за процесите и за това колко голям е потенциалът на дадена технология за драстична промяна в начина, по който работи бизнесът. Какъв е случаят с изкуствения интелект? Ще се окаже ли сила на промяна по начина, по който такава бяха персоналният компютър и интернет?

Смятам, че това е нещо по-голямо от PC революцията и интернет революцията. И ще обясня защо.

Не бива да гледаме на изкуствения интелект като на технология, която сама по себе си предизвиква радикална промяна. Много компании се опитват да "правят AI", да създават модели и едва след това да търсят бизнес проблем, който да решат. Така не се създава реална стойност.

В повечето организации AI е странична дейност, докато основният бизнес върви по стария начин. Истинското предизвикателство е как да интегрирате изкуствения интелект в самия бизнес. Много клиенти работят върху подобряване на процесите си, но и в ежедневните операции. AI трябва да се прилага и на двете нива.

Това поставя въпроса как работите с данните - те са фундаментът на AI. Данните са кислород. Без данни няма изкуствен интелект.

Как насърчавате нагласата за промяна? AI не е съвършен. Той ни учи да бъдем "несъвършено съвършени" - да ставаме малко по-добри всеки ден. Това означава да се фокусираме не върху 40-процентовия шанс за провал, а върху 60-процентовия шанс за успех.

Друг ключов момент е как да обедините бизнес процесите и изкуствения интелект така, че да създават стойност. Под 1% от компаниите реално постигат стойност с AI.

Трябва да започнете с бизнес проблема и да разберете какви са възможностите и зрелостта на вашия AI. Зрели ли са данните ви? Централизирани ли са системите? Могат ли да общуват помежду си? Зрели и рационализирани ли са процесите? Имате ли архитектура, независима от конкретен модел? Ако всичко това е налице, вземете един конкретен случай, решете проблема - и повтаряйте.

Най-големите пречки пред внедряването на AI не са технологични, а човешки. Хората се страхуват: "Ще ни вземе ли работата? Ще ни замени ли?"

Не трябва да се страхуваме от AI, а да го приветстваме. Защото именно в нагласата да учим нови неща е ключът. AI ще замени не хората, а онези, които отказват да се научат да работят с него.

Гледайте на AI като на инструмент за растеж. Като на инструмент за оптимизация на бекофиса. Обвържете го с конкретни параметри: увеличава ли приходите? Подобрява ли маржа? Намалява ли разходите? Това е правилният подход.

И като говорим за това, за всички предизвикателства и общата необходимост да полагаме усилия всеки ден, за да спечелим нещо от внедряването на AI - кои бяха най-големите предизвикателства, пред които ви изправи?

Започнахме това пътуване преди четири години, когато се присъединих към компанията. Решихме, че искаме да бъдем компания с интелигентна платформа. Първото предизвикателство беше огромната децентрализация - процеси в десетки държави.

Затова започнахме с данните. Първо наех главен директор по данните от Facebook и Instagram. Започнахме да изграждаме единен източник на данни и реалновремева data mesh архитектура - огромно предизвикателство.

След това създадохме собствена AI фабрика, където тестваме моделите си и станахме независими от конкретни модели. Днес имаме над 400 собствени AI и ML модела.

Източник: Ingram Micro

После изградихме платформата върху транзакционната data mesh мрежа - още едно голямо предизвикателство.

Привлякохме много технически таланти от компании в Силициевата долина. Само за три години написахме над 42 милиона реда код и имаме над 36 патента в процес на одобрение.

Днес разполагаме с мрежа от над четири петабайта данни, която задвижва 400 модела. Ние сме моделно независими.

От deep learning и machine learning до агентен AI и собствени модели - създадохме AI-движено изживяване. Ако погледнете резултатите ни, приходите, генерирани от AI, достигнаха почти 900 млн. долара за последното тримесечие.

Имахме 14% ръст на приходите на годишна база, като AI беше един от ключовите фактори. Създаваме стойност, но предизвикателствата остават: централизация на процесите, централизация на данните, сигурност, интеграция.

И най-важното - промяната в нагласата. За компания с над 50 млрд. долара приходи, 45 години история и присъствие в 57 държави това е най-трудното. Управлението на нагласите е най-голямото предизвикателство пред AI.

И както вече посочихте, изкуственият интелект е може би по-малко техническа, а по-скоро човешка тема, с всички съответни проблеми, които произтичат от това. Във всяка голяма компания динамиката е много подобна - да бъдеш ефективен, да бъдеш модерен, но и да бъдеш удобно място за работа за служителите и така нататък. Как се постига баланс?

Няма лесен отговор. Има два типа служители: едните са любознателни и учат сами; другите чакат да видят какво ще се случи и се притесняват от новото.

Често гледаме на AI като на заместител и това поражда страх. Но ако създадете среда, в която AI се използва за преосмисляне на работата - така че хората да растат и да стават по-добри - реакцията е различна.

Някои служители няма да го приемат, и това е нормално. Но повечето ще се впуснат, ще учат сами и ще улесняват процеса.

Източник: Ingram Micro

Балансът идва от съвпадението между целта на организацията и целта на служителя. Ако човек има страст да учи, той ще придобие нови умения. Технологиите идват и си отиват - важното е как хората ги приемат.

AI не може да работи сам. Хората познават бизнеса си най-добре. Няма два еднакви бизнеса - понякога копираме отговори, без да осъзнаваме, че въпросите са различни.

Трябва да използваме AI, за да правим хората по-добри, така че те да създават повече стойност. Самоцелното използване на AI е безсмислено.

AI може да се използва за продуктивност и стойност, но всеки трябва да мисли как да стане "главен директор по стойността" - да използва всяка технология, за да създава повече стойност.

И като говорим за технологии, които идват и си отиват, можем ли все пак да посочим уменията, които са от особено голямо значение в момента?

AI не ви учи на любознателност. Не ви учи да общувате. Не ви учи да изграждате отношения или социална ангажираност.

AI ви дава интелигентност, но не заменя уменията, свързани със знанието. Уменията са: да сте любознателни, да общувате добре, да сте съпричастни, креативни, да задавате правилните въпроси и да правите връзки между процесите. AI помага, но не заменя тези качества.

Как влияе технологичната промяна на самата концепция за умение?

С появата на AI всеки може да научи всичко. Границите се размиват.

Преди AI хората имаха работни позиции, които ги определяха. Днес те могат сами да определят работата си. Можете да сте програмен мениджър днес, утре да работите по продукти, вдругиден - по go-to-market. AI позволява много по-бързо учене и преосмисляне на ролите.

В България виждаме същото - хора правят неща, които преди година не са правили. Създават AI агенти, управляват нови процеси. Финансисти работят по продукти.

Ние се развиваме заедно със служителите си. Ако имат любопитство, умения и правилна нагласа, могат бързо да поемат в нова посока.

Затова първо им даваме шанс за развитие вътре в организацията, преди да наемем нови хора.

До момента виждам, че в България хората се адаптират много бързо. Ето защо отворихме нов офис и инвестираме тук. България е стратегически важна за нашата компания. Ето защо съм изключително развълнуван да бъда тук - от талантите, които виждам, тяхното мислене, тяхното отношение, тяхната мотивация, тяхното любопитство.

Ако имате уменията, можете да разцъфнете в ерата на изкуствения интелект. Това е ключът.

Източник: Ingram Micro

Това ли е най-важният аспект на новия офис в София и на бизнеса в България като цяло?

Това е технологичен хъб за платформа - екипът върши ключова работа за много държави.

Днес българският екип играе важна роля в подкрепата на бизнеса. В бъдеще той ще бъде двигателят за обучението на нашите AI процеси и агенти. Когато станем компания, задвижвана от AI, София ще обучава алгоритмите и ботовете.

Някои хора, които никога не са работили с AI, днес създават AI агенти - това е впечатляващо. Най-важният актив не е колко знаят за AI, а дали имат правилната нагласа, любопитство и проницателност.

Какво следва след изкуствения интелект? Какво следва след дигитализацията на бизнеса по начините, които познаваме днес като дигитализация?

Бъдещето е в съвместната работа между хора и агенти. Хора ще управляват агенти, агенти ще управляват хора, агенти ще управляват агенти. Това идва много скоро.

Ще виждаме не просто автоматизация или чатботове, а координация на задачи и свързване на процеси чрез агенти. Всеки служител ще има свои агенти, които управляват работните потоци.

Ще има компании с много агенти и малко служители. Това ще им позволи да бъдат по-иновативни, да се фокусират върху стойността и растежа, а не върху рутинното управление.

Интелигентността е новата операционна система. Компаниите, които я възприемат и използват чрез оркестрация, агрегиране и AI агенти, ще печелят в дългосрочен план.

Говорите за компании с много агенти и малко служители. Известна е концепцията за т. нар."тъмни фабрики", в които практически няма хора и всичко се върши от роботи. Смятате ли, че в бъдеще ще видим... "тъмни офиси"? Компании без хора в тях.

Твърде смело е да говорим за "тъмни офиси". Според мен компаниите ще имат и хора, и агенти. Хората обучават агентите, а агентите обучават хората.

Може да има "тъмни" складове, но не и офиси. Първият чатбот е създаден през 60-те, но хората все още имат работа. Преди 10 години говорехме за автономни камиони, но шофьорите не са изчезнали.

Това е еволюция. Не става дума за хора срещу AI, а за изживяване. Хората винаги намират начин да работят с новите технологии.

AI е човешка интелигентност в мащаб. "Тъмен офис" не означава интелигентност. Интелигентността е в свързването на точките, в оркестрацията.

Работейки с агентите, хората подобряват и тях, и себе си. Така виждам бъдещето - по-добър свят, в който хора и AI работят заедно. Ние сме устойчив вид и винаги сме се адаптирали. Ще се адаптираме и към AI.