Обединена българска банка (ОББ) вписа официално в Търговския регистър Дияна Димитрова-Каменова като член на Управителния съвет и изпълнителен директор "МСП банкиране". Решението е в сила от 1 юли 2026 г. след получени всички регулаторни одобрения.

Тя наследява поста от Франк Янсен, който се пенсионира през март 2026 г. след дългогодишна кариера в KBC Group.

Димитрова-Каменова има над 25 години опит в банковия сектор у нас. Кариерата ѝ започва през 2001 г. в ПроКредит Банк като експерт "Кредитиране МСП", а през 2005 г. се присъединява към СИБАНК като ръководител отдел "МСП и външни кредитни линии".

След придобиването на банката от KBC Group тя заема различни управленски позиции, включително ръководител "Корпоративно банкиране" и функционален мениджър "Легаси банк".

В периода 2017-2024 г. има ключова роля в двете големи интеграции в групата - между ОББ и СИБАНК, както и между ОББ и Райфайзенбанк България. От 2023 г. е генерален мениджър "Корпоративно банкиране" в ОББ.

Димитрова е магистър по "Международни икономически отношения" от УНСС, с бакалавърски степени по "Международни икономически отношения" и "Счетоводство и контрол".