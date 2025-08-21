Авторитетното международно издание Global Finance определи ОББ за най-добра иновативна банка и най-добра дигитална банка за клиентите в България за 2025 г. Според базираното в Ню Йорк списание носителите на престижните награди са избрани въз основа на следните критерии - сила на стратегията за привличане и обслужване на дигитални клиенти, успех в привличането на клиенти, които да използват дигитални услуги, растеж на дигиталните клиенти, широк продуктов спектър, доказателства за осезаеми ползи, получени от дигиталните услуги, както и дизайн и функционалностна уебсайта и мобилната му версия.

Признанието на Global Finance идва броени дни, след като ОББ обяви, че мобилното приложение на банката вече има 1 млн. клиенти, които са избрали да управляват своите финанси, да се възползват от услугите на умния дигитален асистент Кейт и да ползват цялата богата гама от продукти и услуги, които ОББ Мобайл им предоставя.

"Изключително съм горд, че ОББ получава такова признание. Оценката на Global Finance се базира на много ясни критерии. Да спечелим наградата точно в тези две важни за нас категории - за най-добра иновативна банка и за най-добра дигитална банка за клиентите в България, е оценка за изключителния труд и усилия, които целият екип на банката полага в областта на иновациите, технологиите и преди всичко в създаването на процеси, продукти и услуги и дигитално преживяване, които са полезни за нашите клиенти и облекчават тяхното ежедневие. Специално благодаря на всички клиенти за това, че всеки ден ни гласуват своето доверие.", сподели Кристоф Де Мил, главен изпълнителен директор на ОББ.

Данните, на които се базира част от оценката на Global Finance, показват, че през предходната година ОББ затвърждава водещата си позиция в областта на дигитализацията с общо 1 037 000 дигитални клиенти или 25% от активното население в страната. В съответствие със своята дигитална стратегия банката постоянно развива и подобрява дигиталните канали, предлаганите продукти и услуги и клиентското преживяване, постигайки ръст от 19% на клиентите с ОББ Мобайл за една година. Повече от 95% от взаимодействията на клиентите с банката и 97% от всички плащания се извършват дигитално. Един мобилен потребител в ОББ има средно 24 влизания месечно в мобилното приложение. ОББ Мобайл също така генерира 80% удовлетвореност на клиентите и се класира сред топ 3 приложенията в категорията "Финанси" в магазините на Google и Apple.

Присъжданите от Global Finance награди са признат и надежден стандарт за високи постижения в областта на банковото дело и финансите. През 2024 г. ОББ Мобайл спечели наградата за най-добро мобилно приложение на Global Finance, а през 2025 г. банката бе отличена с дигитални награди за "Дигитална трансформация" и за "Най-добър действащ дигитален продукт" за гласово инициирани преводи чрез AI базирания дигитален асистент Кейт от конкурса "Банка на годината".