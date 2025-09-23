Euromonеy обяви Банка ДСК за лидер в България в годишната си класация на най-добрите финансови институции в управлението на парични потоци (Euromoney"s Cash Management Non-Financial Survey 2025).

Банката заема първо място в категорията с най-широко признание "комплексно обслужване", която включва най-добро обслужване, най-добри финансови решения и най-добри партньорски отношения с бизнеса в управление на парични средства в България.

През периода април-юни 2025 г. услугите, които Банка ДСК предоставя на корпоративни клиенти за управление на парични средства, са оценени от представители на водещи международни и български компании. Те посочват услугите на кои банки използват най-често и ги оценяват.

"Тази година отличието има особена стойност за нас, тъй като отразява високата оценка на корпоративните клиенти към Банка ДСК в контекста на подготовката на страната за приемане на еврото като национална валута. Усилията на банката в тази насока не остават незабелязани, а признанието чрез гласуването в проучването на Euromoney затвърждава позицията на Банка ДСК като предпочитан партньор на бизнеса в областта на управлението на парични средства." коментира Любомир Митрев, управляващ директор "Пазар Кеш Мениджмънт" в Банка ДСК.

Банка ДСК е една от най-предпочитаните банки от корпоративните клиенти в България. През 2025 г. делът на юридическите лица в портфолиото на банката нараства с 2% на годишна база, като общият им брой надхвърля 75 000.

Наградата е третото отличие в управление на парични средства след признанията за пазарен лидер и най-добра услуга в класацията на Euromoney през 2022 г. Признанието е второ по ред, което Банка ДСК получава от Euromoney тази година, след като бе обявена за "Най-добра банка на клиента" в България за 2025 г. в авторитетния конкурс "Награди за отлични постижения" (Euromoney Awards for Excellence).