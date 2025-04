По инициатива на д-р Шандор Чани, Управителният съвет на OTP Bank реши да раздели функциите на председател и главен изпълнителен директор на банката. След тридесет и три години, през които изпълняваше едновременно ролята на председател и главен изпълнителен директор, д-р Шандор Чани ще продължи да бъде председател на Управителния съвет на OTP Bank, докато Петер Чани, заместник-главен изпълнителен директор и ръководител на направление "Дигитализация" в OTP Bank, както и член на Управителния съвет, ще поеме ролята на главен изпълнителен директор. От май Андраш Себьок, бивш партньор в McKinsey&Company, ще заеме поста ръководител на направление "Дигитализация" в OTP Bank.

Източник: OTP Bank Петър Чани, главен изпълнителен директор на OTP Bank от 1 май

На Общото събрание на акционерите на OTP Bank на 25 април 2025 г. д-р Шандор Чани, председател и главен изпълнителен директор на OTP Bank, официално информира акционерите, че по негова инициатива Управителният съвет е разделил функциите на председател и главен изпълнителен директор на OTP Bank, като промяната влиза в сила от 1 май 2025 г. Д-р Шандор Чани, като председател на Управителния съвет, ще продължи да отговаря за стратегическа посока на OTP Group, включително дефинирането на стратегии за растеж и развитие, както и за контролиране на назначаването и освобождаването на членове на ръководството и ръководители на дъщерни банки.

Източник: OTP Bank д-р Шандор Чани, председател на Управителния съвет на OTP Bank

Петер Чани, заместник-главен изпълнителен директор на направление "Дигитализация" на OTP Bank и член на Управителния съвет на банката, ще поеме ролята на главен изпълнителен директор от 1 май 2025 г. след одобрение от Националната банка на Унгария.

Петер Чани започва работа в OTP Bank през 2016 г. като управляващ директор на дирекцията за дигитални продажби и развитие. Между 2019 и 2021 г. ръководи и надзирава направление "Гъвкаво развитие и оперативна дейност". От март 2021 г. е заместник-главен изпълнителен директор и ръководител на направление "Дигитализация" на OTP Bank, а от април 2021 г. е член на Управителния съвет на OTP Bank. От 2020 г. той е председател на Надзорния съвет на OTP Banka в Хърватия, член на Надзорния съвет на OTP Mobil, член на Управителния съвет на фирмата за рисков капитал PortfoLion, ръководител на Работната група по дигитализация на Унгарската банковата асоциация, член на Европейския консултативен съвет на Mastercard и вицепрезидент по дигиталната трансформация на Асоциацията на дигиталните предприятия.

Петер Чани получава бакалавърска степен по икономика от City University of London през 2006 г., последвана от магистърска степен по финанси от IE Business School в Мадрид през 2007 г. и магистърска степен по бизнес администрация (MBA) от Kellogg School of Management през 2015 г. Професионалната му кариера започва през 2006 г. в Merrill Lynch в Лондон. От 2007 до 2011 г. работи като анализатор, а след това като финансов консултант в областта на корпоративните финанси в Deutsche Bank в Лондон. Между 2011 и 2016 г. работи като старши консултант в McKinsey & Company Inc., като се фокусира върху проекти в банковия сектор.

"За мен е огромна чест да поема поста главен изпълнителен директор на OTP Bank. Това издига една изпитана и доказана практика на по-високо институционално ниво, тъй като от 2023 г., като председател на Изпълнителния управителен комитет на OTP Bank, координирам значителна част от решенията, които влияят на ежедневната оперативна дейност. Очаквам, че като главен изпълнителен директор ще мога да допринеса за още по-бързо и качествено вземане на решения за ефективна оперативна дейност, тъй като разделянето на оперативното и стратегическото управление ще осигури по-добро фокусиране върху управлението." - заяви Петер Чани на Общото събрание на акционерите на OTP Bank по повод назначаването си за главен изпълнителен директор.

Д-р Шандор Чани оглавява OTP Bank като главен изпълнителен директор от 1992 г. Под неговото ръководство OTP Group постигна забележителен успех в Централна и Източна Европа. Пазарната капитализация на OTP нарасна над 200 пъти, като компанията постигна безпрецедентна международна експанзия. Днес, OTP Group обслужва 17 милиона клиенти в 11 страни с 40 000 служители. Общите й активи надхвърлят 100 милиарда евро, рентабилността е изключително висока, а стабилността на групата е сред най-добрите в Европа. Постиженията на неговото 33-годишно управление са признати и от класирането на OTP Bank като четвъртата най-устойчива на кризи банка на континента според последния стрес тест на Европейския банков орган, като OTP Bank също така заема първо място в Европа по рейтинг на финансовата ефективност според S&P Global Market Intelligence за 2024 г., базиран на обективни измервания.

"Ще продължа да оглавявам стратегическото управление на OTP през следващите години като председател на Управителния съвет. Виждам голям потенциал за по-нататъшен растеж чрез придобивания, чрез дигитални и традиционни технологични подобрения с цел повишаване на нашата ефективност, като посоката на тези действия ще продължава да се определя от Управителния съвет. През последните девет години, под ръководството на Петер Чани, OTP Bank се утвърди като лидер в областта на дигиталните услуги, а през последната година и половина, като председател на Оперативния мениджмънт комитет на банката, той показа способността си да управлява успешно оперативната дейност на OTP Group, гарантирайки сигурност в изключително променлива среда." - заяви д-р Шандор Чани при обявяването на новото ръководство пред акционерите на OTP Bank.

Андраш Шебьок, който ще поеме поста на ръководител на направление "Дигитализация" през май, идва в OTP от McKinsey, със значителни управленски ноу-хау и огромен опит в информационните технологии, както и с 14-годишен опит в банковото дело и 8-годишен опит в консултирането.

За OTP Group

OTP Group е една от най-бързо развиващите се и една от водещите банкови групи в Централна и Източна Европа, с изключителна рентабилност и стабилна капиталова и ликвидна позиция. С близо 40 000 служители в 11 държави от Централна и Източна Европа и Централна Азия, групата предоставя универсални финансови услуги на 17 милиона клиенти. Като най-активен консолидатор в банковия сектор на Централна и Източна Европа, Групата успешно е придобила и интегрирала 25 банки от началото на 2000-те години. OTP Group е със седалище в Унгария и има диверсифицирана и прозрачна структура на собственост. Банковата група е листвана на Будапещенската фондова борса от 1995 г.