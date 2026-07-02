Американският производител на батерии Lyten направи нова стъпка към придобиването на недовършената гигафабрика Northvolt Drei край германския град Хайде. Това е един от най-големите проекти, останали без бъдеще след фалита на шведската компания Northvolt.

Компанията подписа ексклузивен меморандум за разбирателство с германската банка за развитие KfW, проектната компания Northvolt Drei Project GmbH и нейния акционер LG Batterie GmbH. Целта е окончателното споразумение за продажба да бъде подписано през третото тримесечие на 2026-а, след необходимите регулаторни одобрения.

Важно е да се отбележи, че засега не става дума за финализирана сделка, а за ексклузивен период на преговори. До приключването им Lyten ще поеме разходите по поддръжката на обекта, включително възнагражденията на служителите.

Най-големият въпрос около евентуалната сделка обаче е цената.

Според германското издание Der Spiegel, което се позовава на свои източници, федералното министерство на икономиката по-рано тази година е прехвърлило проектната компания под държавен контрол чрез доверителна структура. Медията твърди още, че продажната цена може да бъде около €60 милиона. Това е значително под приблизително €260 милиона, инвестирани в строителството на завода, както и допълнителните около €50 милиона, похарчени за придобиването на терена.

Изданието поставя въпроса дали подобна сделка не би могла да се разглежда като форма на непряка държавна подкрепа за американската компания.

Проектът Northvolt Drei е разположен върху терен от 110 хектара и трябваше да се превърне в една от водещите европейски фабрики за батерии за електромобили с първоначален производствен капацитет от 15 GWh годишно. След финансовия крах на Northvolt обаче строителството беше прекъснато.

Както Money.bg писа, през март миналата година Northvolt подаде молба за несъстоятелност в Швеция, с което окончателно се сринаха надеждите компанията да се превърне в европейски конкурент на азиатските производители на батерии. Производителят остави след себе си над $8 милиарда дълг, след като не успя да осигури ново финансиране и изпита сериозни затруднения при увеличаването на производството.

Сред най-големите му акционери бяха Volkswagen и Goldman Sachs, а общото привлечено финансиране от създаването на компанията надхвърли $10 милиарда.

Германската гигафабрика не е единственият актив на Northvolt, към който Lyten проявява интерес. През последната година американската компания придоби още гигафабриката Northvolt Ett в Швеция, производствената база Northvolt Dwa в Полша и развойния център Northvolt Labs във Вестерос.

Това подсказва, че Lyten се стреми да изгради производствено присъствие в Европа, използвайки вече изградени мощности на фалиралата шведска компания, вместо да инвестира в изцяло нови проекти.

Главният изпълнителен директор и съосновател на Lyten Дан Кук заяви, че компанията планира площадката край Хайде да се превърне в германски център за производство на батерии и индустриални технологии, комбиниран с инфраструктура за изкуствен интелект.

По думите на компанията тя следва поетапна стратегия за растеж, ориентирана към генериране на приходи преди нови мащабни инвестиции. Подход, който според Lyten трябва да избегне финансовите проблеми, довели до колапса на Northvolt.