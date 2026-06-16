Един от най-големите фотоволтаични проекти в България ще бъде реализиран край Бяла Слатина с участието на енергийния гигант OMV Petrom, става ясно от официално съобщение. Компанията е взела окончателно инвестиционно решение за ФЕЦ "Габаре".

Комплексът включва соларни панели с пикова мощност от 415 мегавата, както и BESS система за съхранение на енергия с капацитет от 600 MWh. Вече са издадени нужните разрешителни за строителство, като плановете са производството на електроенергия да започне през 2028 г.

Инвестицията е в размер на 300 милиона евро, от които около 100 милиона са за батериите. Проектът ще бъде реализиран от дружеството "Дунав Солар Плант" ООД, в който OMV Petrom участва 50:50 заедно с производителя на "зелена" енергия Enery. Финансирането ще дойде както от партньорите, така и от външни източници.

Вече има и споразумение за изкупуване на електроенергия (PPA), в рамките на което OMV Petrom ще използва 50% от бъдещото производство на централата.

Към момента най-голямата соларна централа и нас е ФЕЦ "Априлци" с нейните 400 мегавата, следвана от ФЕЦ "Свети Георги" в Силистра и ФЕЦ "Дълго поле" в Пловдивско с пикова мощност от съответно 225 и 209 мегавата. След две години ще е ясно къде в класацията ще се намира ФЕЦ "Габаре", тъй като фотоволтаичните паркове в етап на подготовка и реализация у нас са наистина много.

OMV Petrom придоби 50% дял през лятото на миналата година - проектът дотогава беше еднолична собственост на Enery.

"Първият ни проект за батерии за съхранение на енергия е важна стъпка за развитието на модерно енергийно портфолио, в което възобновяемите и гъвкавите решения взаимно се допълват. В същото време разширяваме регионалното си присъствие чрез развиването на проекти в България в допълнение към тези в Румъния", е цитиран в съобщението да казва Франк Нийл от Изпълнителния съвет на OMVR Petrom.

Компанията, която у нас оперира 93 бензиностанции под бранда OMV и продава газ на небитови потребители, е най-големият интегриран производител на енергия в Югоизточна Европа. Извън рафинерии, тецове и бензиностанции, тя развива и "зелено" портфолио с амбиция за net zero през 2050 г.