Британският енергиен гигант Shell продава бизнеса си с наземни възобновяеми енергийни активи в Европа на френската TotalEnergies, съобщават световните медии. Сделката обхваща портфолио с общ капацитет 4 GW и е поредната стъпка в промяната на стратегията на Shell. През последните години компанията постепенно измества фокуса си към по-доходоносните петролни, газови и търговски операции.

Придобиването включва около 500 MW работещи или изграждащи се соларни и вятърни мощности, основно в Италия и Нидерландия, както и портфолио с проекти от 3,5 GW соларни, вятърни и батерийни проекти в Италия, Великобритания и Испания. Цената по сделката не е обявена, а финализирането й се очаква до края на 2026 г.

Почти едновременно с това TotalEnergies съобщи и за продажбата на 50% дял от друго европейско портфолио с мощност 1,2 GW на инвестиционната компания KKR. Сделката оценява активите на около €1,8 милиарда, като френската група ще запази останалите 50% и ще продължи да ги управлява.

Портфолиото включва активи в Германия, Испания, Франция и Полша.

На практика TotalEnergies едновременно разширява присъствието си на ключови европейски пазари чрез покупката на активите на Shell и освобождава капитал чрез продажбата на дял от вече развити мощности. Именно това е целта на двете сделки - оптимизиране на разпределението на капитала, без компанията да се отказва от стратегията си за развитие на интегриран електроенергиен бизнес, коментира президентът на подразделението Gas, Renewables & Power Стефан Мишел.

Към края на юни TotalEnergies разполага с над 37 GW възобновяеми източници и си поставя за цел да произвежда нетно над 100 TWh електроенергия годишно до 2030 г.

Сделката е част от все по-ясното разминаване в стратегиите на големите европейски енергийни компании. Докато Shell ограничава част от инвестициите си във възобновяемата енергия в полза на нефтения и газовия бизнес, TotalEnergies продължава да увеличава портфолиото си, но с по-дисциплиниран подход към управлението на капитала.

Под ръководството на главния изпълнителен директор Уаел Саван Shell последователно намалява експозицията си към част от зелените активи. Наскоро стана ясно, че компанията е наела консултанти за продажбата и на офшорните си вятърни паркове. Финансовите резултати показват, че новият курс засега носи ефект - през второто тримесечие Shell отчита повече от двукратно увеличение на печалбата си спрямо година по-рано.