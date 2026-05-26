Най-голямата минна компания в света - BHP Group, е забавила или замразила ключови проекти за декарбонизация в Западна Австралия. Това показват изтекли вътрешни документи, цитирани от редица световни медии, сред които The Guardian Australia и Bloomberg.

Документите се отнасят до железорудния бизнес на компанията в региона Пилбара. Той е донесъл $14,4 милиарда печалба преди данъци през последната финансова година и формира над 1/3 от емисиите на BHP в Австралия.

Според публикуваната информация компанията е спряла одобрен от борда проект за соларен парк и батерийна система на стойност $400 милиона в мината Jimblebar малко след одобрението му през 2023 г. Като причина е посочено "приоритизиране на паричните потоци".

Отложен е и по-мащабен проект за около $1,3 милиарда, включващ соларни, вятърни и батерийни мощности, предназначени да подпомогнат бъдеща електрификация на тежките камиони и железопътния транспорт. Според документите по проекта не се планират значителни разходи преди 2031 г.

Вътрешна бележка от 2023 г., подписана от президента на BHP Australia Джералдин Слатъри, предупреждава, че бавният напредък при намаляването на емисиите в Пилбара може да има "репутационни последици" за компанията.

Паралелно с това BHP е закупила 62 нови дизелови камиона за Jimblebar след спад в цените на оборудването. Според документите това вероятно ще удължи използването на дизелова техника в рудника поне до края на 30-те години.

Компанията продължава официално да поддържа целта си за нетни нулеви емисии до 2050 г. Според неин говорител до средата на миналата година емисиите са били намалени с 36% спрямо нивата от 2020 г., основно чрез увеличаване на дела на възобновяемата енергия в електропотреблението.

От BHP посочват още, че ключови технологии за тежката минна индустрия - включително електрически тежкотоварни камиони и локомотиви, все още не са достатъчно развити за масово внедряване.

Случаят идва на фона на по-широка тенденция сред големите добивни компании да преразглеждат темпа и разходите за декарбонизация. Конкурентът Rio Tinto например понижи прогнозата си за разходите по подобни проекти до 2030 г. от $6 милиарда на $1-2 милиарда.

В същото време Fortescue продължава да развива мащабни проекти за електрификация и възобновяема енергия в региона Пилбара.