Бразилия е шестият по големина автомобилен пазар в света. В Южна Америка тя е без конкуренция. Страната е с очаквани продажби от около 2,6 млн. нови леки автомобила за 2026 г. и се утвърждава като най-бързо растящия пазар за китайски електромобили в света.

През април вносът на китайски BEV модели е скочил с 221% на годишна база до 38 144 единици - и Бразилия е изпреварила всички останали страни по обем на получените китайски електромобили за месеца, става ясно от публикация на Bloomberg, базирана на митнически данни.

Китай залага на Латинска Америка

Общият износ на китайски електромобили (BEV) е нараснал с 40% на годишна база до 278 081 единици през април 2026 г., като по-широкият сегмент на електрифицираните превозни средства (NEV) - включващ и plug-in хибридите - е достигнал 406 000 единици.

За първи път електрифицираните автомобили представляват повече от половината от целия китайски автомобилен износ - точно 52,7% от общо 769 000 изнесени единици.

Бразилия е водещата дестинация в тази картина. Китайският производител BYD е нараснал с 86% на бразилския пазар до пета позиция по продажби, като при електромобилите ръстът му е 139,7% с пазарен дял от 75,7% в сегмента.

Очакването за промени в митата е накарало купувачи и дилъри да ускорят вноса, преди евентуално оскъпяване.

Латинска Америка и Карибите като цяло са поели 52 897 китайски електромобила за месеца - ръст от 80% спрямо година по-рано.

Електромобилите набират скорост

Бразилският пазар на електромобили е лидер в Латинска Америка и е нараснал с 101,7% за периода до април 2026 г., достигайки дял от 8,1% от общите продажби. Разширяването се дължи на комбинация от държавни стимули и засилена конкуренция от международни играчи, предимно китайски марки, които локализират производството си.

През март 2026 г. продажбите на електромобили в страната са скочили с 193,3% на годишна база до 14 089 единици, а хибридните автомобили са нараснали с 128%.

Извън Латинска Америка китайските производители също укрепват позиции. Азия остава най-голям регион по обем с 110 613 получени BEV единици (+20% г/г), а Европа е приела 83 813 единици (+36%). Доставките към Европейския съюз са нараснали с 41% до 63 063 единици въпреки допълнителните мита от Брюксел.

Китайските марки са овладели над 15% от продажбите на батерийни електромобили в Европа за пръв път - с BYD и Chery Automobile, удвоили доставките си. Австралия е отчела двоен ръст, а Канада - двадесеткратен след значително намаляване на митата върху китайски BEV.

Tesla също участва в статистиката - заводът Gigafactory в Шанхай е изнесъл 53 522 автомобила само за април.